Ricky Martin, apel emotionant pentru gasirea fratelui sau disparut in Porto Rico

Celebrul cantaret Ricky Martin a dezvaluit pe Instagram ca nu a mai reusit de cateva zile sa ia legatura cu fratele lui, aflat in Porto Rico, insula grav afectata de trecerea uraganului Maria.

Cantaretul a postat mai multe mesaje pe Instagram, inclusiv un video in care cere ajutorul fanilor sai. Totusi, clipul nu se rezuma doar la disparitia fratelului sau, Martin lansand un apel pentru ajutorarea tuturor celor afectati de aceasta catastrofa naturala.

“Sunt frustrat, nu am mai putut vorbi cu fratele meu, nu stiu unde este. Si stiu ca nu este singurul care are astfel de probleme. Sunt multi oameni care traiesc in alte tari, sau chiar pe insula, care nu au mai putut vorbi cu familile lor din cauza problemelor cu telecomunicatiile.

Insa vreau sa va spun ca sunt fericit si recunoscator pentru toata dragostea pe care am primit-o pe YouCaring (site-ul unde cantaretul a pus bazele unui fond de ajutorare a victimelor din Porto Rico – n.red). Ne-am atins obiectivul, insa este nevoie de mult mai mult pentru ca sunt multe lucruri de facut. Inca mai avem nevoie de ajutor. Un dolar pe care il donati este un dolar pe care il donam victimelor”.

Please donate. Link in bio. #hurricanemaria youcaring.com/rickymartin A post shared by Ricky (@ricky_martin) on Sep 23, 2017 at 12:53am PDT

Foto: Instagram