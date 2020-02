Reacția lui Kate Middleton când s-a întâlnit cu o fetiță ce dorea să cunoască o prințesă adevărată

Kate Middleton și Prințul William au fost într-o vizită marți în Țara Galilor, iar Ducesa a avut ocazia de a se întâlni cu o fetiță în vârstă de 3 ani, Annabel, la scurt timp după sosirea lor în Mumbles Pier.

„I-am spus că Annabel a fost foarte încântată să întâlnească o prințesă adevărată. Iar Kate a spus: „Îmi pare foarte rău că nu port o rochie frumoasă astăzi.” Annabel a spus după aceea că a crezut că este Cenușăreasa”, a declarat mama fetiței pentru People.

Dacă ne-am fi așteptat ca Ducesa de Cambridge să poarte o ținută foarte elegantă, ei bine, nu a fost așa. Ea a ales să aibă o rochie roșie Zara, iar deasupra un palton bleumarin Hobbs. Ea a accesorizat la această ținută și o eșarfă roșie cu inimioare albe Beulah London.

Mama fetiței, Rhian Costello, care are gemeni în vârstă de 18 luni, a adăugat faptul că: „A fost foarte naturală și drăguță cu cei mici. Kate vorbea foarte frumos cu cât mai mulți oameni și copii. Ea a spus la un moment dat că părea să îi fie frig lui Annabel și a întrebat de cât timp așteptăm. Le-am mulțumit că au venit în Țara Galilor.” Ulterior, Kate a răspuns că ea și William „ar vrea să încerce să viziteze mai mult Țara Galilor deoarece le place acolo.”

Cu prilejul acestei vizite, Prințul William și Kate Middleton au vorbit cu mai mulți părinți care trăiesc în Mumbles despre cum este viața acolo. Ei au discutat și despre sondajul pe care Kate Middleton l-a lansat în această lună, și anume „5 Big Questions on the Under Fives.” Acesta are scopul de a explora modul în care experiențele din copilăria timpurie stau de cele mai multe ori la baza celor mai grele provocări sociale. În același timp, oamenii vor primi informațiile necesare creșterii unui copil.

