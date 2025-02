Reacția lui Alexandru Papadopol, după ce a fost acuzat că și-a părăsit partenera înainte de nuntă: „Există deja o plângere penală”

Alexandru Papadopol este acuzat că a părăsit-o pe iubita sa chiar înainte de nunta lor. Actorul, cunoscut pentru discreția cu care își păstrează viața personală, se află acum în centrul unei controverse mediatizate pe larg. Conform unor postări populare pe TikTok, Papadopol ar fi pus capăt unei relații cu Cristiana Luca, o actriță de la Teatrul de Stat din Constanța, cu care ar fi plănuit să se căsătorească în acest an.

Gheorghe Căpitan, care susține că este tatăl adoptiv al Cristianei Luca, a postat mai multe clipuri în care îl acuză pe actor că a abandonat-o pe fiica sa înainte de nuntă. El afirmă că familia tinerei a făcut numeroase sacrificii pentru ca relația lor să funcționeze, inclusiv plata chiriei pentru o garsonieră în București.

Într-unul dintre clipuri, Gheorghe Căpitan anunța cu bucurie pe 10 ianuarie 2025 că va deveni socru, fără să știe că în scurt timp va urma o mare dezamăgire. Ulterior, acesta a revenit cu o postare în care dezvăluia că nunta nu mai are loc. Clipurile sale au stârnit un mare interes public, unul dintre ele fiind vizionat de peste 320.000 de oameni.

În urma acuzațiilor, jurnaliștii de la FANATIK l-au contactat pe Alexandru Papadopol, însă actorul a refuzat să comenteze pe acest subiect, menționând doar că nu are cont de TikTok și că nu știe nimic despre postările care circulă despre el. În fața întrebărilor legate de relația cu Cristiana Luca, Papadopol a preferat să nu ofere detalii suplimentare.

„Se pare că este vorba despre un furt de identitate. Persoana în cauză a făcut deja plângere penală, știu că are înregistrare la Poliție. Nu știu, mai mult de atât nu pot să vă spun. O să iau și eu legătura cu avocatul meu, să văd ce se poate face într-o astfel de situație (…) Mă rog, e vorba de o persoană căreia i s-a furat identitatea. E un caz clasic de hărțuire.”, a spus el

„Acel domn se prezintă ca și tatăl adoptiv al Cristianei Luca…”, au spus jurnaliștii de la Fanatik.

„Am verificat. I s-a furat identitatea. Cineva a postat în numele lui. Omul a depus plângere, are număr de înregistrare. Eu nu am știut, nu am TikTok, nu știam care sunt algoritmii și cum funcționează aplicația asta.”