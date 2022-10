Răzvan Fodor, confesiune surprinzătoare pe social media despre soția lui, Irina: „Am primit ultimatum”

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cuplurile îndrăgite din showbiz-ul românesc. Cei doi au o relație solidă și fanii sunt deja obișnuiți cu glumele pe care le fac frecvent pe social media și îi apreciază pentru această autenticitate pe care o arată atunci când au ocazia.

Răzvan Fodor a scris recent un mesaj pe contul personal de Instagram prin intermediul căruia dezvăluie faptul că soția lui, Irina, avea o anumită dorință cu privire la perioada aceasta din an. Mai exact, prezentatoarea TV voia să decoreze interiorul și exteriorul casei cu dovleci și flori de toamnă. Însă, Răzvan Fodor a uitat de rugămintea aceasta venită din partea partenerei sale și a povestit cum a reacționat când a văzut că nu a cumpărat ce i-a cerut.

„De trei zile mă cicălește că vrea dovleci și flori de toamnă. Să umple scara, balconul, grădina…ce să mai? Să fie belșug de toamnă.🙄 Am tot uitat și azi dimineață am primit ultimatum. M-am jurat că azi îi cumpăr. Ce credeți? Deși am trecut pe lângă ei, am uitat IAR. Am ajuns acasă. Mă aștepta în prag. Cred că ăsta e hotarul pe care nu o să îl depășesc în seara asta. Ps: Când am scos telefonul să îi fac poză, a început să zâmbească. Ăsta nu e om, e Halloween-ul tot!”, a transmis Răzvan Fodor.