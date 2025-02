Raluka, declarații sincere despre un moment vulnerabil trăit de ea. Ce a mărturisit artista: „Am fost copleșită”

„Un material sexy, îndrăzneț și sincer”, prin aceste cuvinte își Raluka primul său EP. „Amângoi” este unul dintre cele mai autentice proiecte muzicale ale sale, un material în care artista s-a regăsit complet. Încrederea pe care o are în acest mini-album vine și dintr-o perioadă extraordinară, atât pe plan personal, cât și profesional.

EP-ul conține cinci piese care explorează intensitatea emoțiilor și vulnerabilitatea în iubire: „De dragul tău”, „Înainte să pleci”, „Supranatural”, „Amângoi” și „Picături”.

Din dragostea sa pentru muzica live, Raluka a decis să lanseze și o serie de sesiuni live, intitulată „Amângoi Home Sessions”. În fiecare vineri, o piesă de pe EP a fost reinterpretată într-o versiune live și încărcată pe YouTube. Astăzi, artista încheie acest proiect cu ultimul live session – „Picături”.

Raluka recunoaște că adoră toate variantele live ale pieselor: „Mi se pare că, atunci când avem sesiuni live, suntem cu toții foarte implicați”, spune artista. Însă, dintre toate piesele de pe EP, „Picături” este cea care o emoționează cel mai tare.

„Recunosc acum, că am fost copleșită de emoții când am înregistrat Picături”, mărturisește Raluka.

Raluka se numără printre artistele apreciate din industria muzicală românească. Artista își ține la curent fanii cu proiectele profesionale în care e implicată și cu noutățile din cariera muzicală. În ceea ce privește viața personală, cântăreața a preferat să fie discretă. Partenerul artistei ar fi Guy Kouris, ar fi cu 20 de ani mai mare decât ea și ar avea un resort de lux în Mexic. De asemenea, acesta ar fi divorțat și ar avea și patru copii. Până în prezent, vedeta nu a făcut declarații despre identitatea partenerului ei de viață.

Cei doi s-au întâlnit în Mexic, unde Guy Kouris deține un complex turistic. Raluka crede că destinul a jucat un rol important în întâlnirea lor, aducându-i împreună în mod neașteptat.

„E o poveste superbă, de film. Așa trebuia să fie. Au fost 7 miliarde de motive pentru care eu nu trebuia să ajung în acel punct și totuși am ajuns. Eram în vacanță. În seara în care l-am întâlnit, prietenii mei toți au adormit. Nu mi-au mai răspuns la telefon și a trebuit să stau singură. Am stat la povești vreo 6 ore. I-am povestit despre mine, iar el mi-a povestit despre el, dar nu prea. Am aflat după câteva zile cine e, ce face. Îi place foarte tare că muncesc foarte mult, că sunt ambițioasă și un om care are un țel în viață. Suntem compatibili din toate punctele de vedere”, a povestit Raluka, în podcastul „DilEMMA cu Emma de la ZU.”