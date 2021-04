Radu Vâlcan i-a făcut o superbă declarație de dragoste soției sale, Adela Popescu, iar fanii au reacționat imediat

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai iubite cupluri de vedete din România, iar în curând vor deveni părinți pentru a treia oară, Adela fiind din nou însărcinată.

Radu Vâlcan și-a surprins soția – dar și fanii – cu o superbă declarație de dragoste pe care i-a făcut-o Adelei Popescu pe contul lui oficial de Instagram. Prezentatorul TV a postat o fotografie cu Adela Popescu, iar textul care a acompaniat imaginea este foarte romantic.

„Dacă m-ar întreba cineva ce dietă aș prefera, aș răspunde cu poza asta. Mănâncă mult și e mai frumoasă ca oricând…”, a scris Radu Vâlcan, iar fanii i-au copleșit cu mesaje, felicitări și complimente.

Cu numai câteva ore în urmă Adela Popescu postase aceeași imagine cu ea, povestind despre problemele cu care se confruntă în această perioadă, mesaj pe care îl poți citi și tu mai jos.

„Aseara am crezut ca o sa explodez. Ma uitam la copii, care dormeau, si m-a busit un plans nebun.

De prea multa dragoste. Cred ca e perioada in care ii iubesc cel mai mult. Stiu, stiu ca ar trebui sa spun ca e mereu la fel, dar nu e. Dragostea pentru proprii copii creste de la secunda la secunda. Iar aseara simteam ca nu mai am unde sa primesc.

Iar asta ma face sa ma gandesc la parintii nostri si la ce trebuie sa fi simtit cand am inceput sa ne desprindem. Sa putem sa adormim si fara mangaierile lor. Sa nu mai treaca orice cosmar doar pentru ca e mama langa…

„Sentimentul de inutilitate e ceva foarte greu de dus”, mi-a spus mama intr-o zi. Nu am inteles pe deplin…

Daaar… sa ne bucuram de ziua asta frumoasa si sa ne umplem inima de tot ce o sa ne serveasca drept amintiri cand ei vor fi fericiti in alta parte.

Dar asa este normal, nu?

#vaidenurorilemele

#capracutreiiezi”

Radu Vâlcan a vorbit despre reacția surprinzătoare pe care a avut-o în momentul în care a aflat sexul bebelușului. „Vestea am aflat-o prin telefon. Sosise rezultatul testelor genetice care implicit anunța și sexul copilului. Stăteam la un pahar cu vin împreună cu Adela în bucătărie și îmi amintesc doar că am exclamat: „Nu pot să cred că o să avem patru copii.” Dacă ne dorim fată, vom avea minim 4″, a declarat acesta pentru Antena 1.

În ceea ce privește numele pe care îl va purta cel de-al treilea băiețel, Radu Vâlcan și Adela Popescu nu s-au hotărât încă la unul. „Nu avem încă un nume. Dar știm că ne dorim un nume „necăutat”, simplu, dar cu rezonanță. Și să înceapă, dacă se poate cu A”, a adăugat Radu Vâlcan pentru sursa menționată.

