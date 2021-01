Adela Popescu s-a pozat fără machiaj și arată extraordinar

Adela Popescu se află de ceva timp în vacanță în Maldive alături de soțul ei, Radu Vâlcan, și cei doi copii, Alexandru și Andrei, dar și de Laura Cosoi, soțul acesteia, Cosmin Curticăpean, și cele două fetițe ale lor: Rita și Vera.

Adela Popescu este una dintre vedetele care nu se ferește să pozeze și fără pic de machiaj, iar un selfie pe care vedeta l-a publicat pe Instagram demonstrează acest lucru.

Adela Popescu este însărcinată cu al treilea copil, vestea făcând-o publică la începutul lunii ianuarie, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” pe care o prezintă alături de Cove. De atunci, Adela nu pierde nicio ocazie de a-și încânta fanii cu imagini în care își arată burtica de gravidă.

Acum câteva zile, Adela Popescu a spus care este motivul pentru care au ales să meargă în Maldive, având în vedere pandemia globală. Înainte de a ajunge în Maldive, au fost într-o altă destinație râvnită de foarte mulți, și anume Dubai. „După mai bine de două luni în care copiii nu au mers la grădiniță și câteva nopți bune de nesomn și frământări, am hotărât că ar fi foarte bine să ne relocam pentru o vreme într-o țară caldă, la malul mării, într-un loc fără oameni, în care copiii să se joace cât mai mult pe afară. Lista destinațiilor sigure era destul de limitată, așa că am ales Maldive. Suntem pe o insulă de nici un kilometru, cu câteva căsuțe pe plajă, cu niciun caz de covid, dar cu distanțare socială inclusă. Mesele de la unicul restaurant sunt împrăștiate pe plajă, iar cele câteva căsuțe au ieșire direct la mare. Am ales să împărțim drumul în două, așa că am făcut un stop în Dubai.”

În ceea ce privește măsurile impuse, aceștia au făcut mai multe teste, ceea ce le-a dat un sentiment de siguranță. „În privința zborului ne-am testat de mai multe ori: un test obligatoriu pcr la plecare, un test rapid la aterizarea în Dubai, încă un test pcr la decolarea spre Maldive, urmând să mai facem unul, tot pcr la întoarcerea în țară. Toți. Cumva, tot controlul ăsta ne-a dat foarte multă liniște. Ne simțim bine, petrecem mult timp afară, copiii fac aerosoli, se joacă cu Rita- @lauracosoi și familia ei au căsuța de alături iar eu stau pe bucățica de plajă din fața căsuței citind și uitându-mă în larg, cerându-i, peste măsură de des, ajutorul lui Radu, în privința copiilor, pe motiv că sunt însărcinată”, a spus Adela Popescu pe Instagram.

Adela a decis să se retragă din emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV, dată fiind situația generată de pandemie, iar locul ei a fost preluat de către Lora.

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din România, iar cei doi sunt extrem de apreciați datorită sincerității lor. Cei doi au împreună doi băieți, Alexandru și Andrei.

