Radu Vâlcan, dezvăluiri sincere despre rolul de tată. Cum se implică în viața băieților săi: „Nu mai poți să recuperezi timpul pierdut”

Radu Vâlcan a vorbit sincer despre rolul de tată și cum se implică în viața copiilor săi.

Adela Popescu și Radu Vâlcan
Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, iar familia lor trăiește momente de fericire alături de cei trei băieței. Prezentatorul de la „Insula Iubirii” vorbește cu emoție despre viața de părinte și despre modul în care își trăiesc timpul împreună cu copiii.

Radu Vâlcan a vorbit despre rolul de părinte

Pentru Radu Vâlcan, momentele petrecute în vacanțe alături de băieți sunt adevărate binecuvântări. Actorul și partenera lui de viață se bucură din plin de timpul petrecut cu copiii, iar călătoriile sunt prilejul perfect să descopere lucruri noi și să aibă parte de experiențăe inedite.

„E cea mai mare binecuvântare să poți să călătorești cu copiii. Noi avem parte de așa ceva și ne bucurăm foarte tare. Știm și din poveștile apropiaților că, la un moment dat, anii ăștia trec, nu mai poți să dai înapoi, nu mai poți să recuperezi timpul pierdut, și încercăm să profităm de absolut orice moment pentru ca ei să fie în preajma noastră, să învețe de la noi, iar noi să învățăm de la ei, acum cât sunt mici. Apoi urmează alte etape”, povestește prezentatorul pentru Spynews.ro.

Radu Vâlcan mărturisește că timpul petrecut alături de copii este prețios, iar călătoriile le oferă ocazia să se cunoască mai bine și să învețe unii de la alții. În același timp, el recunoaște că are și rolul de părinte mai autoritar.

„Noi încercăm să fim exact așa cum suntem: naturali, pe măsura dorințelor și așteptărilor lor. Sunt mai autoritar decât Adela”, spune Radu Vâlcan.

Întrebat dacă se consideră un tată implicat, prezentatorul a explicat că aprecierea exactă a implicării sale o poate oferi soția sa:

Nu știu să zic, asta poate să spună Adela. Eu cred că sunt suficient de implicat, destul de implicat. Noi nu suntem specialiști în parenting. Chiar zilele trecute am luat parte la o conferință de parenting moderată de Mihai Morar, la Cluj, unde, într-adevăr, au fost prezenți specialiști care vorbesc cumva pe înțelesul oamenilor, dar despre lucruri destul de greu de aplicat. E foarte ușor să vorbești, dar când te confrunți cu situații reale, e puțin mai greu. Evident, părinții probabil știu despre ce vorbesc”.

În ciuda provocărilor, Radu și Adela se străduiesc să fie cât mai prezenți și să ofere copiilor lor o copilărie plină de iubire și învățături.

„Atunci când vine vorba despre copii, zâmbesc parcă și cu ochii”, spune el, evidențiind bucuria și mândria de a avea o familie unită și fericită.

Adela Popescu, declarații sincere despre rolul de mamă

Adela Popescu a vorbit cu sinceritate despre creșterea celor trei copii pe care îi are cu soțul ei, Radu Vâlcan. 

Adela Popescu a dezvăluit că nu a fost ocolită de fricile în privința creșterii celor copiilor ei, Alexandru, Andrei și Adrian.

„Am enorm de multe frici. Încep copiii să-și controleze propria personalitate și să nu mai fie o extensie a ta, chiar dacă credem că ei sunt o extensie a noastră, nu sunt. (…) Ai responsabilitatra să le dedici timp și atenție așa cum sunt ei, nu cum crezi tu că ar trebui să fie”, a spus Adela Popescu pentru wowbiz.ro

Foto: Instagram

