Radu Ștefan Bănică, detalii despre cariera lui: „Am vrut de mic să fiu artist”

Radu Ștefan Bănică se bucură de o carieră în plină ascensiune în teatru, muzică, dar și afaceri, având o cafenea în centrul Bucureștiului. Fiul lui Ștefan Bănică a vorbit despre începutul carierei lui și dificultățile pe care le-a întâmpinat.

Radu Ștefan Bănică a fost invitat în emisiunea Alexandrei Ungureanu, care se numește „Duet cu Alexandra” și care poate fi urmărită pe canalul de YouTube theXclusive. Artistul în vârstă de 21 de ani a povestit că își dorea de la o vârstă fragedă să activeze în muzică, însă, la sfatul tatălui lui, a urmat o altă direcție.

„Eu când eram mic am spus că vreau să fiu artist, vreau să cânt, să am stadioane și îmi spune tata că „muzica nu e o meserie, este un hobby. Dacă vrei meserie, te faci actor.” Am zis că fac studiile de actorie, să am diplomă, și hobby-ul, muzica, merg mână în mână. Cred că se referea la hobby prin faptul că dacă vrei muzică te duci la Conservator. Am vrut de mic să fiu artist, să cânt și n-am cântat până la 18 ani. Am făcut pian 10 ani, dar n-am putut cu vocea. Am avut un trac și o groază să deschid gura față de oricine. Cântam singur și îmi dădeam seama cam ce pot să fac. Mă închideam în mașină, mă duceam în garaj, să nu mă audă nimeni. După pandemie a venit momentul de reflectare.”