Prințul William a renunțat la îndatoririle regale pentru a bea bere și a se distra cu prietenii săi, mărturisește chiar unul dintre aceștia

Jurnalistul Tom Fordyce, jucătorul de fotbal Peter Crouch și omul de radio Chris Stark par să fie noii prieteni ai Prințului William. Într-un interviu pe care l-a acordat în cadrul emisiunii Fan Club, Chris Stark a vorbit despre apropierea dintre el și nepotul Reginei Elisabeta a II-a.

Cei patru au petrecut mai mult timp la Kensington Palace, pentru a filma un episod special al podcast-ului That Peter Crouch. Potrivit declarațiilor lui Stark, toți s-au simțit extrem de bine, au băut bere și au vorbit despre sport. Ba mai mult decât atât, Prințul William chiar a anulat o întâlnire pentru a continua discuția cu cei trei.

„A fost atât de amuzant. Am fost la Kensington Palace, am băut multe beri. Prințul William a băut două halbe de bere, iar când am ajuns la minutul 40 al filmării, unul dintre membrii echipei sale a venit și i-a spus: ‘Domnule, e timpul următoarei întâlniri’, iar el a anulat-o. Cred că se simțea bine”.

Prințul William și noii săi prieteni au abordat o sumedenie de subiecte, printre care și pandemia de coronavirus și cum distanțarea socială i-a afectat viața membrului casei regale.

Ducele de Cambridge a afimat că perioada în care Prințul George și Prințesa Charlotte au fost nevoiți să studieze de acasă a fost una cu foarte multe provocări. „Am fost puțin rușinat de cunoștințele mele de matematică. Nu reușesc să rezolv problem de clasa a doua!”, a declarat râzând Prințul William.

Acesta a mai povestit și despre prima experiență pe care a avut cu cei doi copii ai săi la un meci de fotbal. „I-am dus pe George și pe Charlotte la meciul Norwich-Villa, care a avut loc pe stadionul Carrow Road. Am încercat să ne strecurăm, dar camerele ne-au surprins. A fost cel mai bun meci al echipei Villa din întreg sezonul! S-a terminat 5-1”, a mărturisit Prințul William.

