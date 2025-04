Prințul Harry vorbește pentru prima dată despre succesul brand-ului deținut de Meghan Markle: „O treabă excelentă”

Prințul Harry este mândru de succesul soției sale, Meghan Markle, în noile sale inițiative în afaceri.

Prințul Harry, extrem de mândru de soția lui

Ducele de Sussex în vârstă de 40 de ani i-a fost un sprijin constant și dedicat soției sale, care a revenit în atenția publică în această primăvară odată cu lansarea serialului său Netflix, With Love, Meghan, în luna martie, și a brandului de lifestyle As Ever, ale cărui produse s-au epuizat în mai puțin de o oră.

„Sunt atât de fericit pentru soția mea și o susțin cu totul în tot ceea ce face și continuă să facă. Sunt incredibil de mândru”, a declarat Prințul Harry pentru revista PEOPLE, într-un interviu exclusiv.

Prințul Harry a apărut scurt în ultimul episod al serialului soției sale, la un brunch festiv dedicat lansării afacerii ei. La sosire, cei doi s-au apropiat și au făcut schimb de un sărut rapid, iar Harry i-a spus: „Ai făcut o treabă excelentă. Îmi place foarte mult.”

Pe lângă emisiune și linia de produse de lifestyle, Meghan a lansat recent și un nou podcast realizat în colaborare cu Lemonada Media, intitulat Confessions of a Female Founder, difuzat începând cu 8 aprilie.

Afecțiunea lui Harry pentru familia sa îl motivează și în lupta pe care o duce pentru redobândirea protecției oficiale în Regatul Unit, într-un proces care a ajuns într-un punct critic. Ducele de Sussex a devenit o prezență constantă în instanțele britanice, opunându-se cu fermitate tabloidelor, dar lupta pentru a-și recăpăta protecția finanțată de stat — retrasă în 2020, după ce el și Meghan s-au retras din îndatoririle regale — „a fost mereu cea mai importantă”, a declarat el pentru PEOPLE, în fața Curții Regale de Justiție din Londra, pe 9 aprilie.

Ducele de Sussex se luptă pentru protecția familiei

Pentru Prințul Harry, acest demers nu este doar un apel juridic, ci și o încercare de a-și proteja soția și copiii — dar și, poate, o ultimă șansă de a se împăca cu tatăl său, Regele Charles. Relația dintre cei doi rămâne tensionată, iar conflictul din sala de judecată reflectă ruptura personală dintre tată și fiu. Consilierii Regelui Charles al III-lea sunt implicați direct în comitetul guvernamental RAVEC, care a decis să nu-i ofere lui Harry protecția cerută.

Una dintre convingerile de bază ale lui Harry este că retragerea protecției a fost o mișcare intenționată, menită să-i țină sub control pe el și pe Meghan și să-i descurajeze să părăsească familia regală pentru a-și construi o viață proprie în afara Marii Britanii.

În viziunea sa, această decizie a scos la iveală cât de departe era dispusă să meargă Casa Regală — fiind, pentru el, picătura care a umplut paharul. El recunoaște că această realizare „a fost greu de acceptat” și a adâncit o fisură deja existentă în relația cu familia regală.

Prințul Harry consideră că tatăl său, Regele — în calitate de șef de stat ceremonial — ar putea interveni cu ușurință pentru a-i reda protecția, deși palatul regal a negat în mod repetat acest lucru.

Pentru Ducele de Sussex, întreaga situație reînvie durerea trecutului său. El vede asemănări tulburătoare între propria experiență și cea a mamei sale, Prințesa Diana, care, după divorțul de Charles în 1996, a rămas fără protecție oficială. Prințesa Diana și-a pierdut viața într-un accident de mașină la Paris, în 1997, fiind urmărită de paparazzi și având doar securitate privată.

Acum, Harry este hotărât să evite ca istoria să se repete — pentru Meghan, pentru copiii lor Archie și Lilibet, și pentru el însuși. „Prezența sa aici și în tot acest proces”, a spus avocata sa, Shaheed Fatima, în fața instanței, „demonstrează cât de mult înseamnă această cauză pentru el și familia sa.”

