Prințul Harry a susținut că nu a mers niciodată cu bicicleta alături de tatăl său, dar fotografiile din copilărie spun altceva

În interviul exploziv acordat lui Oprah Winfrey în luna martie a acestui an, Prințul Harry a susținut că nu a avut ocazia să se plimbe cu bicicleta alături de tatăl său, Prințul Charles, însă au ieșit la iveală fotografii care îl contrazic pe acesta și care demonstrează că a făcut asta cu mulți ani în urmă.

Prințul Harry a declarat în interviul cu Oprah Winfrey că plimbările cu bicicleta reprezintă unul dintre numeroasele avantaje pe care le regăsește în ceea ce privește viața în California. „Punctul culminant pentru mine este să îl pun pe fiul meu pe spatele unei biciclete în scaunul lui pentru bebeluși și să îl plimb cu bicicleta, ceea ce nu am putut face niciodată când eram tânăr. El își întinde brațele și este fascinat. Avem suficient spațiu pentru a ne plimba cu Archie și pentru a ne plimba în familie.”

Dincolo de declarațiile făcute de Prințul Harry, mai multe imagini din trecutul său dovedesc contrariul. Într-o fotografie de familie din 1989 din Insulele Scilly, îl vedem pe Harry pe bicicletă, alături de Prințul William, Prințul Charles și Prințesa Diana.

Mai mult de atât, Prințul Harry a devenit și ținta ironiilor. Într-o altă imagine care îi contrazice declarațiile, de data aceasta una din 1990, Prințul Harry este așezat pe un scaun atașat pe spatele bicicletei Prințului Charles, în timp ce Prințul William este pe o altă bicicletă.

„I can take Archie on the back of my bicycle, I would never have had the chance to do that.”

Yes Harry, never ever! 🤥 pic.twitter.com/r9Rtu5xJSj

— Team Cambridge (@cambridgecrown) May 18, 2021