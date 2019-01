Pink răspunde criticilor ofensați de opiniile sale „divizate”

Pink le-a răspuns celor care au acuzat-o că opiniile sale rănesc mai multe persoane. „Sunt aceeași fată care am fost dintotdeauna. Am recunoscut mereu când nu am avut dreptate. Mi-am cerut scuze de multe ori. Cred foarte mult în scuze atunci când greșești. Am fost crescută de un veteran de război care m-a învățat să susțin ceea ce cred că este corect. Chiar dacă acest lucru înseamnă să fiu singură făcând asta”, a început Pink mesajul.

„Nu mi-am cerut scuze pentru unele dintre opiniile mele divizate. Dacă sunteți surprinși de acest lucru sau vă simțiți ofensați, aveți tot dreptul să nu mă mai urmăriți, pentru că nu știți cine sunt de fapt. Butonul de unfollow este în dreapta ecranului vostru. Vă ajută să nu mai urmăriți persoane care vă fac să vă simțiți inconfortabil. Chiar funcționează”, a continuat artista.

„Această țară este distrusă în acest moment în foarte multe moduri. Mă întristează și mă enervează foarte tare. Cu toții îmi aduceți aminte de părinții mei chiar înainte de divorț, când nici măcar nu-și mai puteau vorbi fără ură. Este tragic. Și cu toții suntem de vină. Sunt atât de mulți oameni frumoși în lume și în această țară care vor egalitate pentru toți. Dreptate. Ca oamenii să fie plătiți pentru munca lor. Ca liderii lor să comunice în maniere productive. Ca cei mici să aibă respect pentru ceilalți, ca veteranii să fie onorați și tratați cu respect.

Acestea sunt idealurile pe care tatăl meu s-a asigurat că le învăț. Iar voi toți nu mă puteți convinge să renunț la ele. Indiferent de lucrurile rele pe care le spuneți despre soțul meu sau copiii mei.”

Mesajul lui Pink vine la doar o zi după ce a postat o fotografie în care arată degetul mijlociu la cameră, adăugând în descriere „Asta este pentru toți războinicii din spatele tastaturii”.

Foto: Hepta

