Phoebe Dynevor, starul din Bridgerton, face dezvăluri despre scenele de sex din serial: „Mi s-a spus să am orgasm”

Încă de la debutul serialului Bridgerton, fanii au fost fascinați de chimia dintre actorii care interpretează rolurile principale, mai exact Phoebe Dynevor și Regé-Jean Page.

Scenele de sex dintre cei doi actori au fost și încă sunt comentate de fanii serialului, fiind probabil și unul dintre motivele pentru care mulți vorbesc de acele momente.

Phoebe Dynevor, starul din Bridgerton, a făcut recent mai multe dezvăluiri despre celebrele scene de sex cu Regé-Jean Page, colegul ei din serial.

Într-un interviu recent acordat Glamour Phoebe Dynevor a dezvăluit că multiplele scene de sex din serial – inclusiv cea care a implicat-o doar pe ea – nu au fost deloc lipsite de probleme și efort așa cum se vede pe ecrane.

„Am interpretat scenele de sex ca pe niște cascadorii – aveam între noi mingi de yoga astfel încât nu ne-am simțit niciodată expuși, în niciun fel”, a declarat ea. „Am repetat cu Regé atât de mult încât amândoi știam exact ce facem. A părut foarte practic. Însă scena în care am fost singură, aia a fost un lucru diferit”, a spus ea referindu-se la scena din primele episoade în care se masturbează.

„Indicațiile regizorale au fost foarte exacte. Trebuie să ai un orgasm. Este un lucru foarte greu de repetat, ceea ce înseamnă că nu ai cum. Trebuie doar să o faci”, a mai dezvăluit tânăra actriță.

Dynevor a ținut să precizeze că scenele de sex au fost realizate cu ajutorul unei „coordonatoare de intimitate” care a ajutat-o să se simtă confortabil la filmări. „Dacă nu am fi avut această coordonatoare de intimitate, atunci regizorul nostru, care este bărbat, ar fi trebuit să vină și să îmi spună ce să fac. Nimeni nu vrea ca un bărbat să îi spună cum să aibă orgasm”.

Bridgerton a devenit cel mai urmărit serial Netflix lansat vreodată: 82 de milioane de gospodării din întreaga lume au ales să urmărească Bridgerton în primele 28 de zile de la apariție. Serialul s-a clasat pe locul 1 în 83 de țări, inclusiv SUA, Marea Britanie, Brazilia, Franța și Africa de Sud. Succesul Bridgerton a propulsat cărțile în listele de best seller ale The New York Times pentru prima dată și o premieră la 18 ani după ce au fost publicate.

Bridgerton se va întoarce însă cu un nou sezon pe Netflix! Este anunțul oficial pe care toți fanii serialului îl așteptau cu nerăbdare. Din mesajul transmis de Lady Whistledown, aflăm că filmările pentru al doilea sezon al serialului Bridgerton vor începe în primăvara acestui an, iar sezonul se va concentra pe aventurile prin care trece Lord Anthony Bridgerton în încercarea lui de a-și găsi jumătatea.

Foto: PR

