Pete Davidson și Elsie Hewitt au devenit părinți. Ce semnificație are numele copilului

Pete Davidson este oficial tată! Fostul membru al distribuției Saturday Night Live în vârstă de 32 de ani, și iubita sa, Elsie Hewitt, 29 de ani, și-au întâmpinat primul copil, o fetiță pe nume Scottie Rose Hewitt Davidson.

Pete Davidson a devenit tată

Cei doi au făcut anunțul joi, 18 decembrie, pe paginile lor de Instagram. Micuța Scottie s-a născut pe 12 decembrie.

„Cea mai bună realizare a mea de până acum. Sunt copleșită de iubire, recunoștință și neîncredere”, a scris Hewitt în descrierea postării, care include o fotografie cu ea și Davidson ținându-și în brațe nou-născuta. „Wu-Tang forever”, a adăugat Pete Davidson.

Postarea a inclus și alte imagini intime cu actorul de comedie și modelul alături de fetița lor. Cei doi au ales să păstreze chipul micuței privat, acoperindu-l cu un emoji în formă de inimă albă în fiecare fotografie. Numele Scottie este un omagiu adus tatălui lui Davidson, Scott Matthew Davidson, pompier în New York, care a murit în timpul intervenției la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, când Pete avea doar 7 ani. Rose este al doilea prenume al lui Hewitt.

Elsie Hewitt, imagini cu burtica de gravidă

În luna iulie, o sursă a confirmat pentru PEOPLE că Davidson și iubita sa așteptau primul copil împreună. La scurt timp după aceea, Elsie Hewitt a împărtășit vestea sarcinii pe Instagram.

Pe 16 iulie, proaspăta mamă a publicat o serie de fotografii, inclusiv câteva imagini cu Pete Davidson, o ecografie și meme-uri inspirate din cel mai recent sezon Love Island USA și din SpongeBob SquarePants. Elsie Hewitt a inclus și un clip cu momentul în care cuplul și-a văzut pentru prima dată bebelușul.

„Ei bine, acum știe toată lumea că am făcut sex”, a glumit ea în descriere.

În septembrie, o sursă apropiată a declarat în exclusivitate pentru PEOPLE că Pete Davidson și Elsie Hewitt erau „extrem de entuziasmați să devină părinți” în timp ce se pregăteau să își întâmpine copilul.

„Pete și Elsie se simt foarte bine și sunt amândoi nerăbdători să devină părinți”, a spus sursa. „Pete se pregătește în toate modurile posibile, de la amenajarea camerei copilului până la a se asigura că Elsie se simte susținută la fiecare pas. Este clar cât de mult așteaptă acest rol de tată.”

Aceeași sursă a mai spus că Davidson „îmbrățișează cu adevărat” acest nou capitol din viața sa. „Spune că acesta este cel mai important capitol din viața lui de până acum și îl trăiește din plin”, a adăugat sursa.

Totodată, sursa a dezvăluit că Elsie Hewitt „se bucură enorm de această etapă a sarcinii”, explicând și impactul asupra relației lor: „Elsie radiază și iubește această perioadă, iar asta i-a apropiat și mai mult. Savurează fiecare moment mic, de la alesul hăinuțelor pentru bebeluș până la planurile pentru viața de după naștere.”

„Abia așteaptă să își întâmpine copilul și să înceapă acest nou capitol împreună, ca o familie”, a mai spus sursa.

