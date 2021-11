Patrizia și Francesco Paglieri, dezvăluiri despre emisiunea Asia Express: „Nu ne gândeam că vom ajunge atât de departe”

Patrizia și Francesco Paglieri au fost eliminați din competiția Asia Express la finalul etapei cu numărul șapte după cursa pentru ultima șansă disputată în Tbilisi, capitala Georgiei.

Cei doi au fost invitați în emisiunea băieților de la Noaptea Târziu și au vorbit deschis despre ce a însemnat pentru ei experiența Asia Express 2021.

„E mai emoționant să ieși mai târziu, decât mai devreme. Se leagă mai multe. Ți s-ar fi făcut rău la o probă. Noi când am intrat nu ne gândeam că vom ajunge atât de departe. A fost wow că am ajuns până acolo. Am tras cât am putut”, au declarat Patrizia și Francesco Paglieri.

„Am prins experiența cu mix-ul de echipe, cu Iulia Albu, ne-am bucurat că am prins. Am văzut toată Turcia. În momentul ăla știam că mama nu mai poate, că a tras cât a putut. Noi am plecat cu moralul mai jos. Nu am plecat cu cel mai bun moral, cu prima probă ne-am dus total în jos. Am luat să o facem și atât. Aș minți dacă aș spune că am plecat cu moralul sus„, spune Francesco Paglieri.

„Eu i-am zis lui Francy că nu contează cât stai, ci cum stai. Eu sufăr de căldură. Eu i-am zis ‘Gata’. Aș repeta experiența Asia Express mâine”, spune și Patrizia, potrivit a1.ro.

În cadrul emisiunii, atunci când au aflat că sunt eliminați, Patrizia și Francesco Paglieri au făcut câteva declarații emoționante.

„Niciodată nu m-am gândit că pot să trec de etapa a 4-a Asia Express. Noi de când am aflat că participăm ne-am dorit doar să nu ieșim primii din competiție. Să ajungem până în etapa a 7-a este deja o mare, mare realizare pentru noi. Acest show a fost o luptă cu mine, un vis împlinit, căci încă din sezonul 2 al emisiunii mi-am dorit să fac parte din Asia Express. E mai greu decât se vede la televizor, dar faptul că am ajuns unde am ajuns, mai ales că am fost alături de copilul meu, este un dublu vis împlinit„, a mărturisit Patrizia cu zâmbetul pe buze.

„Nu mă supăr că a fost piatra roșie pentru că știu că dacă mamei i-a fost rău acum, la ce temperaturi urmau în Iordania, mi-ar fi fost frică pentru sănătatea ei. Noi ne bucurăm că am avut ocazia să terminăm această etapă din Georgia, că am ajuns până aici. În Asia Express chiar ajungi să te regăsești pe tine. Chiar cred că a fost cea mai frumoasă experiență a noastră pentru că am descoperit locuri într-un mod în care nu le-am descoperit niciodată, cu rucsacul în spate”, a adăugat Francesco.

