Francesco Paglieri face dezvăluiri despre relația cu Maria-Speranța, fiica Adrianei Trandafir: ”Am ieșit împreună”

Fanii emisiunii Asia Express au asistat pe durata ultimelor ediții la o apropiere între Francesco, fiul Patriziei Paglieri, și Maria-Speranța, fiica Adrianei Trandafir, și din acest motiv au apărut numeroase zvonuri despre o posibilă relație între cei doi.

Finalul etapei cu numărul șapte a însemnat pentru Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, și finalul participării la acest show, cei doi fiind eliminați din competiție după ce au ajuns pe ultimul lor la finalul cursei pentru ultima șansă.

Într-un interviu acordat publicației FANATIK, Francesco Paglieri, în vârstă de 22 de ani, a făcut unele dezvăluiri despre relația cu Maria-Speranța, în vârstă de 21 de ani, însă, cu siguranță, cei care sperau la formarea acestui cuplu după terminarea filmărilor vor fi dezamăgiți.

„Am ieșit împreună după emisiune, dar nu am ieșit la un date, am ieșit ca prieteni și cu alte persoane din cadrul emisiunii. Ea oricum avea prieten, bine, ea îmi spunea mie că nu se înțelege bine cu prietenul ei și tot așa.”, a dezvăluit Francesco pentru sursa mai sus menționată.

„La hotel am stat cu mamele, dar, când ne-am căutat cazare, normal că am stat împreună, nu puteam să avem fițe, că vrem paturi separate sau altceva. Oricum nu aveam nicio treabă. Eram prieteni dinainte de emisiune. Nu ne gândeam la ceva între noi, mai ales că eram prieteni. Nu mă gândeam să întrecem măsura. Am fi făcut-o mai mult de dragul show-ului, dar mi se părea…Ne-am gândit la un moment dat să facem o chestie la mișto, dar doar pentru show, să ne prefacem că facem ceva acolo. Nu s-a întâmplat nimic între mine și Maria-Speranța. Chiar vorbeam și spuneam că după o să continue cu miștouri din ce în ce mai tare, pentru că o să facem echipă, și normal că o să ne căutăm cazare împreună.” a mai spus Francesco.

În ceea ce privește faptul că au părăsit competiția, Patrizia și Francesco Paglieri se declară mulțumiți de parcursul lor pe durata show-ului: „Niciodată nu m-am gândit că pot să trec de etapa a 4-a Asia Express. Noi de când am aflat că participăm ne-am dorit doar să nu ieșim primii din competiție. Să ajungem până în etapa a 7-a este deja o mare, mare realizare pentru noi. Acest show a fost o luptă cu mine, un vis împlinit, căci încă din sezonul 2 al emisiunii mi-am dorit să fac parte din Asia Express. E mai greu decât se vede la televizor, dar faptul că am ajuns unde am ajuns, mai ales că am fost alături de copilul meu, este un dublu vis împlinit”, a mărturisit Patrizia cu zâmbetul pe buze.

„Nu mă supăr că a fost piatra roșie pentru că știu că dacă mamei i-a fost rău acum, la ce temperaturi urmau în Iordania, mi-ar fi fost frică pentru sănătatea ei. Noi ne bucurăm că am avut ocazia să terminăm această etapă din Georgia, că am ajuns până aici. În Asia Express chiar ajungi să te regăsești pe tine. Chiar cred că a fost cea mai frumoasă experiență a noastră pentru că am descoperit locuri într-un mod în care nu le-am descoperit niciodată, cu rucsacul în spate”, a adăugat Francesco.

Foto: PR

