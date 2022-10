Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, face declarații complete despre scandalul de dopaj în care este implicată sportiva

Prin intermediul unei postări pe Instagram, Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, a vorbit despre scandalul de dopaj în care este implicată sportiva noastră.

Antrenorul a ținut să își arate susținerea față de Simona Halep, declarându-se șocat de întreaga situație prin care trece jucătoarea de tenis.

„Salutări, tuturor. În primul rând, vreau să spun că echipa noastră este în stare de șoc încă de când Simona ne-a informat în legătură cu testul doping de la US Open.

În aproape 30 de ani de muncă, în care am lucrat cu sute de sportivi profesioniști, nu am întâlnit niciodată o asemenea situație.

Antrenorul a dezvăluit și de ce a ales să nu facă până acum declarații despre situația prin care trece Simona Halep, având numai cuvinte minunate de spus la adresa sportivei.

„De când Simona a fost testată pozitiv, am preferat să rămân tăcut. Prioritatea mea a fost să-mi canalizez toate energiile pentru a o ajuta și a o susține în demersul de a demonstra adevărul.

Știind-o pe Simona atât de bine, pot să asigur că e un model în ceea ce privește integritatea. Este complet împotriva oricărei forme de doping și știu că nici măcar nu i-a trecut în minte vreodată să ia o substanță interzisă. Am încredere în ea 100%.

Simona Halep a fost testată pozitiv la un test antidoping. Aceasta a făcut anunțul pe contul său de Instagram, unde a explicat situația și a declarat că nu s-a dopat vreodată și că va lupta pentru aflarea adevărului.

„Astăzi începe cel mai greu meci al vieții mele: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare șoc al vieții mele”, a scris sportiva.

„De-a lungul întregii mele cariere, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, pentru că acest lucru este complet contrar tuturor valorilor în spiritul cărora am fost educată. Având în față o astfel de situație nedreaptă, mă simt complet confuză și trădată.”, a mai declarat Halep .

Substanța pentru care Simona Halep a fost testată pozitiv este Roxadustat, un inhibitor al prolil hidroxilazei factor inductibil de hipoxie, primul din clasă, utilizat pentru tratarea anemiei asociate cu boala cronică de rinichi, după cum informează drugbank.com.

În finalul mesajului postat de fostul număr 1 WTA, aceasta își declară decizia de a lupta pentru a dovedi că nu s-a dopat.

„Mă voi lupta până la capăt pentru a demonstra că nu am luat niciodată în mod conștient vreo substanță interzisă și am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu este vorba despre titluri sau despre bani. Este vorba despre onoare, despre povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu jocul de tenis de-a lungul ultimilor 25 de ani.”