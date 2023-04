Paris Hilton, imagini speciale împreună cu fiul ei. Cum a fost surprinsă vedeta alături de Pheonix

Paris Hilton și soțul ei, Carter Reum, au devenit părinți la începutul acestui an cu ajutorul unei mame surogat. Au împreună un băiețel, pe nume Phoenix. Partenerul vedetei mai are o fiică, Evie, din relația sa cu Laura Bellizzi.

Paris Hilton și-a uimit fanii cu o serie de imagini înduioșătoare alături de fiul ei. Fanii sunt deja obișnuiți cu surprize din partea vedetei, iar aceste fotografii i-au încântat. În imaginile alb-negru, o putem vedea pe vedetă, care e îmbrăcată într-o rochie furou simplă, împreună cu micuțul Pheonix.

„Toată inima mea”, a scris Paris Hilton pe Instagram alături de imaginile cu fiul ei, Pheonix.

Fanii au reacționat în comentarii și au apreciat fotografiile cu Paris Hilton și băiețelul ei. „Pot să spun deja că ești o mamă minunată!! ❤️ Phoenix este atât de norocos să te aibă ca mamă”, „Copilul este absolut frumos ❤️Mă bucur atât de mult pentru tine, felicitări, Paris”, „Atât de adorabil”, sunt câteva dintre comentariile primite de vedetă.

În luna ianuarie, Paris Hilton a postat pe contul său de Instagram o imagine cu mânuța nou-născutului, alături de textul: „Ești deja mai iubit decât se poate spune în cuvinte 💙.”

Într-un cadrul unui interviu acordat revistei Harper’s Bazaar, Paris Hilton a mărturisit că nu a vrut să împărtășească cu nimeni vestea că a devenit mamă. Ba mai mult decât atât, familia ei a aflat că are un copil cu puțin timp înainte ca aceasta să posteze pe Instagram o imagine cu bebelușul.

„Toată viața mea a fost atât de publică. Nu am avut niciodată ceva doar al meu. Am decis că vrem să avem această experiență doar pentru noi”, a declarat Paris Hilton pentru Harper’s Bazaar.

Paris Hilton a mai recunoscut și că a apelat la o sumedenie de tertipuri pentru a păstra secretul, mărturisind că a purtat o perucă brunetă când a mers la spital sau că și-a mințit echipa că își renovează casa pentru a nu primi vizite.

„Întotdeauna am visat să devin mamă și sunt atât de fericită că eu și Carter ne-am găsit unul pe celălalt. Suntem atât de încântați să ne facem o familie și inimile noastre explodează de dragostea pentru băiețelul nostru”, a declarat la momentul respectiv Paris Hilton pentru People.

Paris Hilton a dezvăluit în podcast-ul This Is Paris numele băiețelului ei, și anume Phoenix Barron Hilton Reum. În ceea ce privește semnificația, Phoenix înseamnă „speranță, renaștere și transformare.” În plus, cel de-al doilea prenume a fost ales în onoarea bunicului vedetei, Barron Hilton.

„El a fost întotdeauna mentorul meu și l-am admirat extrem de mult. Am fost foarte apropiați și îmi lipsește în fiecare zi, așa că am vrut să-l onorez prin a-i da numele primului meu fiu.”

Paris Hilton nu a ascuns faptul că își dorește să devină mamă. Mama ei, Kathy Hilton, a vorbit public despre problemele de fertilitate întâmpinate de fiica ei, pe care aceasta le-a negat în mai multe rânduri.

