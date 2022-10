Paris Hilton, noi detalii terifiante despre agresiunea sexuală suferită la școala Provo Canyon: „Mi-a fost furată copilăria”

Paris Hilton vorbește despre faptul că a fost agresată sexual în timp ce frecventa școala Provo Canyon. Vedeta , în vârstă de 41 de ani, a urmat internatul din Utah în adolescență și a vorbit anterior despre abuzul fizic și emoțional pe care a spus că l-a suferit în calitate de elevă.

Cu toate acestea, Paris a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre perioada petrecută acolo într-o serie de tweet-uri și într-un nou interviu acordat New York Times. Vedeta a afirmat că a fost forțată să se supună unor examene cervicale obligatorii noaptea târziu, în timp ce era elevă.

I opened up in a @NYTimes video about something Ive never discussed before. At Provo Canyon School, I was woken up in the middle of the night by male staff who ushered me into a private room and performed cervical exams on me in the middle of the night. https://t.co/mWxF8Pvmaw

