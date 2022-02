Părinții lui Smiley, apariție rară la un eveniment public alături de artist

Părinții lui Smiley au fost prezenți alături de fiul lor la avanpremiera din București a filmului „Odată pentru totdeauna”, în care artistul interpretează rolul principal. Aparițiile lor publice sunt foarte rare, însă de fiecare dată își laudă fiul, iar mândria li se poate citi în ochi.

Cei doi au oferit și un interviu pentru emisiunea lui Cătălin Măruță. Părinții lui Smiley au mărturisit că au fost foarte emoționați, însă s-au bucurat enorm că au fost prezenți în unul dintre cele mai importante momente pentru artist. Pelicula este regizată de Iura Luncașu și are premiera pe 25 februarie 2022. Smiley și Gina Pistol joacă alături de Ada Galeș, Mihnea Luncașu, Augustin Viziru, Celina Enea și Cosmin Natanticu.

„A fost o seară emoționantă pentru familia noastră, dar cel mai emoționat am fost eu. Îmi bate inima foarte tare”, a spus tatăl lui Smiley, conform protv.ro.

De asemenea, mama lui Smiley a mărturisit că filmul este o mare realizare pentru fiul lor, iar acum crede că și-a căpătat un nou statut. Se pare că ambiția și determinarea le-a moștenit de la părinții lui, iar Smiley s-a bucurat de susținerea celor care i-au dat viață.

„Suntem foarte mândri de el. Prin acest rol cred că și-a căpătat un alt statut. (…) N-am crezut niciodată, dar el, în timp, a dovedit că are talent și dragoste pentru lumea muzicii. De mic și-a dorit, dar să vedem cum e să pășească acum și în lumea actoriei. Ambiția a moștenit-o de la noi. Iar noi, ca părinți, am fost mereu niște oameni deschiși și l-am susținut cât de mult am putut. Și rezultatele se văd”, a adăugat mama artistului.