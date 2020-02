Parasite face istorie la premiile Oscar

Parasite nu a fost neapărat printre favoritele la adjudecarea trofeului pentru cel mai bun film anul acesta. Dar a ajuns, totuși, să fie prima peliculă într-o limbă străină care cucerește Oscarul cel mare.

Sezonul premiilor nu ar fi prezis că Parasite va fi marele câștigător al premiilor Oscar. Până aseară, 1917, filmul de război al lui Sam Mendes părea marele favorit. Însă satira coreeană a reușit să îi convingă pe membrii Academiei Americane de film.

Drama Parasite (care poate fi interpretată și ca o comedie neagră) spune povestea unei familii sărace care se infiltrează în casa unor bogați, sub pretextul a diferite joburi. Într-o premieră absolută, filmul Parasite a reușit să aducă echipei atât cel mai râvnit trofeu, cât și pe cel pentru cel mai bun film străin (pe care îl prevestea cu mult timp înainte întreaga presă), dar și pe cel pentru cel mai bun regizor și pentru cel mai bun scenariu original.

Bong Joon-ho, regizorul peliculei Parasite, a mulțumit celorlalți nominalizați în discursul de acceptare a trofeului pentru cel mai bun regizor. Acesta a spus despre Martin Scorsese (The Irishman) că 'a sculptat în adâncul inimii mele'. Regizorul l-a onorat și pe Quentin Tarantino, și el un concurent serios, cu Once Upon a Time in Hollywood, spunând: 'Quentin, te iubesc'.

La momentul câștigării trofeului pentru cel mai bun film, cei doi actori principali din Parasite, Lee Jung-eun și Jang Hye-jin, au urcat pe scenă și l-au lăudat pe Bong Joon-ho.

În îndelungata istorie a Oscarurilor, doar 10 filme străine au mai fost nominalizate în categoria Cel mai bun film, dar nici unul dintre ele nu a reușit să și câștige până acum.

Uluitorul triumf al filmului Parasite apare într-un an în care Academia Americană și premiile Oscar au fost iarăși acuzate că nu încurajează diversitatea. Nici o femeie nu a fost nominalizată pentru regie, iar singura persoană de culoare care a primit o nominalizare a fost Cynthia Erivo, nominalizată pentru rolul din Harriet.

Acest fapt a fost evidențiat de mulți dintre cei care au urcat pe scenă pe parcursul nopții, de la Janelle Monae la Chris Rock.

