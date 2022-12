Palatul Buckingham se confruntă cu noi acuzații de rasism

Susan Hussey, una dintre cele mai importante membre ale echipei Regelui Charles al III-lea, și nașa Prințului William, a demisionat recent după ce a fost acuzată de rasism. Plângerea a venit din partea lui Ngozi Fulani, o activistă de culoare și preşedinta ONG-ului Sistah Space, o organizație ce sprijină femeile cu origini africane sau caraibiene care au fost victime ale violenţei domestice sau ale abuzurilor sexuale. Aceasta a povestit pe contul său de Twitter că în timpul unei recepții organizată de Regina Consoartă Camilla, Susan Hussey i-a adresat o serie de întrebări rasiste.

„Ce naționalitate ai?”. „De unde vii cu adevărat?”. „De unde provin oamenii tăi?”. „Din ce parte a Africii ești?”, fiind doar câteva dintre întrebările cu care Ngozi, care este cetățean britanic, s-a confruntat în timpul recepției.

Mixed feelings about yesterday's visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur. Thanks @ManduReid & @SuzanneEJacob for support🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq

Într-o declarație oficială, Palatul Buckingham a precizat că Susan Hussey a demisionat și și-a cerut scuze pentru acest episod. De asemenea, reprezentanții Palatului au catalogat comentariile acesteia ca fiind „inacceptabile și profund regretabile.”

În urma evenimentului, Regina Consoartă Camilla a transmis un mesaj rar pe contul de Twitter al familiei regale.

Today, a remarkable group of people gathered at Buckingham Palace with one aim – to see the end of violence against women and girls. I was deeply moved and inspired by their stories.



With determination and courage, we will see the end of these heinous crimes forever – Camilla R