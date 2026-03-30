Otilia, confesiuni despre viața ei de familie. De ce a decis să amâne tratamentele in vitro pentru a deveni mamă: „Eu consider că…”

După doi ani de poveste de dragoste începută în Turcia, Otilia și Bekir Ali și-au unit destinele la finalul lunii august 2025 printr-o nuntă spectaculoasă care a durat două zile și a îmbinat cu succes tradițiile românești și turcești.

Afecțiunea de care suferă Otilia

Otilia a vorbit deschis despre una dintre cele mai complicate perioade din viața ei. Artista a oferit o incursiune rară în viața personală, vorbind sincer despre planurile de viitor pe care le are alături de familia pe care și-a construit-o recent.

Otilia a dezvăluit în mai multe interviuri că își dorește copii, mai ales după ce și-a oficializat relația cu Bekir Ali.

Din păcate, artista a mărturisit într-un interviu acordat recent că, din cauza unui diagnostic primit de la medici, va fi nevoită să apeleze la fertilizare in vitro dacă își dorește copii.

Otilia a povestit că în acest moment a decis să amâne aceste tratamente deoarece vrea să se concentreze pe carieră.

„Nu am apucat să mă ocup de tratament, nu am avut timp. Trebuie să fiu două-trei săptămâni în țară ca să pot să fac ce trebuie, să merg la clinică. Dar nu am avut timp și am tot amânat. E 100% nevoie de tratamentul de fertilizare ca să putem să avem copilaș”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

Artista a mărturisit că își dorește să activeze cât mai mult în industria muzicală pentru a se asigura că nu depinde de soțul ei sau de familia acestuia.

„Ar trebui să las cariera pe plan secund și să mă ocup și de familie, dar este nevoie și de bani ca să faci copii. După aceea îi faci și nu ai din ce să-i întreții. Eu consider că întâi trebuie să faci bani și abia apoi să te ocupi de familie. Familia soțului meu este normală, au o situație bună, dar nu ceva ieșit din comun. Oricum eu niciodată nu am stat în baza nimănui, cu atât mai puțin a unui bărbat, un bărbat vede o fustă și te lasă, nu pot să stau în baza lui! Anii trec, mâine-poimâine vede nu știu ce tinerică, nu am cum să mă bazez pe altcineva. Eu niciodată nu m-am bazat pe altcineva decât pe mine și am ajuns, mulțumesc lui Dumnezeu, să am bine. Numele meu a făcut mai mult de un milion de euro, dar la artiști știi cum este, se împarte la casa de discuri, la PR și tot așa. Eu încă nu am făcut, dar mă descurc”, a precizat artista pentru sursa citată.

De ce Otilia nu vrea să preia numele de familie al soțului turc

După o lungă perioadă petrecută în Turcia alături de soțul ei, Otilia a revenit în România și a povestit despre nuntă și schimbările prin care a trecut în ultima perioadă.

Otilia a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV și a vorbit despre viața ei după ce s-a căsătorit. Artista a dezvăluit și motivul pentru care nu intenționează să preia numele de familie al soțului ei.

„Otilia Brumă! Nu, nu cred că o să preiau numele soțului! Mă gândesc că atunci când preiei alt nume, chestia asta vine cu un alt destin. Nu aș vrea să mi se schimbe destinul, că a fost prea frumos. Am fost prea norocoasă”, a mărturisit în cadrul emisiunii.

foto: PR

