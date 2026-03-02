Otilia, confesiuni despre schimbările din relația cu soțul ei după ce artista a dezvăluit că are probleme de sănătate: „A fost un șoc, dar…”

Otilia a vorbit cu sinceritate despre relația actuală cu soțul ei și schimbările din viața lor de cuplu după aflarea diagnosticului pus de medici.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Otilia și soțul ei
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

După doi ani de poveste de dragoste începută în Turcia, Otilia și Bekir Ali și-au unit destinele la finalul lunii august 2025 printr-o nuntă spectaculoasă care a durat două zile și a îmbinat cu succes tradițiile românești și turcești.

Afecțiunea de care suferă Otilia

Otilia a vorbit deschis despre una dintre cele mai complicate perioade din viața ei. Artista a oferit o incursiune rară în viața personală, vorbind sincer despre planurile de viitor pe care le are alături de familia pe care și-a construit-o recent.

Otilia a dezvăluit în mai multe interviuri că își dorește copii, mai ales după ce și-a oficializat relația cu Bekir Ali.

Din păcate, artista a mărturisit într-un interviu acordat recent că un diagnostic primit de la medici o determină să apeleze la fertilizare in vitro dacă își dorește copii.

„Tocmai am aflat că am sindromul ovarelor polichistice și la mine nu se mai poate. Am fost la medici și mi-au spus că nu există tratament la mine, pentru această problemă, pentru că am sindromul ovarelor polichistice rezistente, chiar dacă aș face tratament, ar fi degeaba. Singura variantă ar fi in vitro. E sigura soluție să avem copii”, a declarat Otilia Bilionera pentru CANCAN.RO.

Artista a mărturisit că își dorește băieți și se gândește ca prima fertilizare in vitro să o facă în acest an.

„Vrem să facem asta anul ăsta, să vedem cum decurge. Până în 35 de ani mai ai șanse, dar după, nu se mai poate. Pe lângă asta, vine și cu alte probleme, rezistență la insulină, ai riscul să devii obez, eu am grijă mereu și ce mănânc, să nu-mi facă spike glicemic, fac sală. Sper să fie bine, eu mi-aș dori băieți, nu vreau fete, doar băieți, sunt mai ușor de crescut. Fetele necesită prea multă atenție și un stres pe care nu mi-l doresc”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Cum s-a schimbat relația dintre Otilia și soțul ei după problemele medicale ale artistei

Otilia a vorbit cu sinceritate despre relația actuală cu soțul ei și schimbările din viața lor de cuplu după aflarea acestui diagnostic.

„A fost un moment delicat, mai ales pentru că venea într-o perioadă în care vorbeam despre viitor și familie cu mult entuziasm. A fost un șoc, dar în același timp ne-a unit foarte mult. Acum sunt bine. Am învățat că uneori viața îți schimbă planurile, dar nu îți ia visurile. Medicii sunt optimiști și există soluții. Important este că suntem împreună și avem răbdare”, a mărturisit ea pentru Cancan.ro.

Cântăreața a mărturisit că are mare încredere în soțul ei, iar nunta din vara anului trecut i-a maturizat.

„Nunta a fost un moment magic, dar căsnicia începe după. Nu ne-a schimbat, ne-a confirmat. Ne-a maturizat. Viața între două țări, proiectele, responsabilitățile, toate te testează. Dar cred că iubirea reală nu e despre spectacol, e despre echipă”, a mai spus ea pentru sursa citată.

De ce Otilia nu vrea să preia numele de familie al soțului turc

După o lungă perioadă petrecută în Turcia alături de soțul ei, Otilia a revenit în România și a povestit despre nuntă și schimbările prin care a trecut în ultima perioadă.

Otilia a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV și a vorbit despre viața ei după ce s-a căsătorit. Artista a dezvăluit și motivul pentru care nu intenționează să preia numele de familie al soțului ei.

„Otilia Brumă! Nu, nu cred că o să preiau numele soțului! Mă gândesc că atunci când preiei alt nume, chestia asta vine cu un alt destin. Nu aș vrea să mi se schimbe destinul, că a fost prea frumos. Am fost prea norocoasă”, a mărturisit în cadrul emisiunii.

Citește și:
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…'

foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Antonia și Alex Velea dezvăluie secretul relației lor de durată: "Asta mă motivează foarte mult"
People
Antonia și Alex Velea dezvăluie secretul relației lor de durată: "Asta mă motivează foarte mult"
Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret. Primele dezvăluiri despre ceremonia cuplului
People
Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret. Primele dezvăluiri despre ceremonia cuplului
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: "Unul dintre marile noastre câștiguri personale este..."
People
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: "Unul dintre marile noastre câștiguri personale este..."
Ce fel de educație îi oferă Theo Rose fiului ei, Sasha: "Să trăiască din magia vieții la sat"
People
Ce fel de educație îi oferă Theo Rose fiului ei, Sasha: "Să trăiască din magia vieții la sat"
Flavia Mihășan, despre dorința de a se căsători cu partenerul ei, Andrei Ciobanu: "Sunt pregătită de data asta"
People
Flavia Mihășan, despre dorința de a se căsători cu partenerul ei, Andrei Ciobanu: "Sunt pregătită de data asta"
Fiul Danei Rogoz a împlinit 12 ani. Cum l-a sărbătorit actrița pe Vlad și ce mesaj i-a transmis: "M-ai ajutat să fiu un om mai bun"
People
Fiul Danei Rogoz a împlinit 12 ani. Cum l-a sărbătorit actrița pe Vlad și ce mesaj i-a transmis: "M-ai ajutat să fiu un om mai bun"
Libertatea
Vedetele din România care au investit în Dubai. Doar Cristi Borcea a „băgat” 6 milioane de euro în UAE
Vedetele din România care au investit în Dubai. Doar Cristi Borcea a „băgat” 6 milioane de euro în UAE
Instanța o ține cu „sufletul la gură” pe Oana Zăvoranu. Un judecător de la Curtea de Apel București a amânat pronunțarea timp de un an în dosarul șantajului de 800.000 de euro
Instanța o ține cu „sufletul la gură” pe Oana Zăvoranu. Un judecător de la Curtea de Apel București a amânat pronunțarea timp de un an în dosarul șantajului de 800.000 de euro
Cum i-a schimbat emisiunea „Power Couple România”, pe Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Detalii neștiute despre cei doi
Cum i-a schimbat emisiunea „Power Couple România”, pe Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Detalii neștiute despre cei doi
Câți bani ar fi primit Naba Salem pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după opt săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Naba Salem pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după opt săptămâni din show-ul de la Antena 1
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Cea mai bună salată de post, după rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera! E plină de vitamine, sățioasă și se face din ingrediente ieftine
Cea mai bună salată de post, după rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera! E plină de vitamine, sățioasă și se face din ingrediente ieftine
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, o recunoști? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală / Foto
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, o recunoști? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală / Foto
catine.ro
Mesaje de 1 Martie 2026. Urări și felicitări de Mărțișor
Mesaje de 1 Martie 2026. Urări și felicitări de Mărțișor
Horoscopul zilei de 2 martie 2026. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 2 martie 2026. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
3 semne zodiacale trec un test important din partea Universului pe 2 martie 2026. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale trec un test important din partea Universului pe 2 martie 2026. Află dacă te numeri printre ele
Este sigur să reîncălzești cafeaua? Avertismentul specialiștilor
Este sigur să reîncălzești cafeaua? Avertismentul specialiștilor
Mai multe din people
Covorul roșu la The Actor Awards: cele mai inspirate ținute
Covorul roșu la The Actor Awards: cele mai inspirate ținute
People

Covorul roșu la The Actor Awards a fost mai cuminte decât anticipam, celebritățile așteptând probabil să se dezlănțuie stilistic la ceremonia premiilor Academiei Americane de Film.

+ Mai multe
Cele mai sexy ținute pe care le-am admirat la The Actor Awards 2026
Cele mai sexy ținute pe care le-am admirat la The Actor Awards 2026
People

Dress code-ul stabilit pentru The Actor Awards 2026 a fost vintage Hollywood vibes, însă unele vedete au reușit să îl reinterpreteze într-un mod extrem de sexy.

+ Mai multe
Moda masculină la The Actor Awards 2026: Cele mai cool & stylish vedete
Moda masculină la The Actor Awards 2026: Cele mai cool & stylish vedete
People

Chiar dacă obișnuim să analizăm cu mare atenție ținutele purtate de vedetele feminine, nu putem să trecem cu vederea elegantele și extravagantele apariții masculine de pe covorul roșu la The Actor Awards 2026.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC