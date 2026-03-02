Otilia, confesiuni despre schimbările din relația cu soțul ei după ce artista a dezvăluit că are probleme de sănătate: „A fost un șoc, dar…”

După doi ani de poveste de dragoste începută în Turcia, Otilia și Bekir Ali și-au unit destinele la finalul lunii august 2025 printr-o nuntă spectaculoasă care a durat două zile și a îmbinat cu succes tradițiile românești și turcești.

Afecțiunea de care suferă Otilia

Otilia a vorbit deschis despre una dintre cele mai complicate perioade din viața ei. Artista a oferit o incursiune rară în viața personală, vorbind sincer despre planurile de viitor pe care le are alături de familia pe care și-a construit-o recent.

Otilia a dezvăluit în mai multe interviuri că își dorește copii, mai ales după ce și-a oficializat relația cu Bekir Ali.

Din păcate, artista a mărturisit într-un interviu acordat recent că un diagnostic primit de la medici o determină să apeleze la fertilizare in vitro dacă își dorește copii.

„Tocmai am aflat că am sindromul ovarelor polichistice și la mine nu se mai poate. Am fost la medici și mi-au spus că nu există tratament la mine, pentru această problemă, pentru că am sindromul ovarelor polichistice rezistente, chiar dacă aș face tratament, ar fi degeaba. Singura variantă ar fi in vitro. E sigura soluție să avem copii”, a declarat Otilia Bilionera pentru CANCAN.RO.

Artista a mărturisit că își dorește băieți și se gândește ca prima fertilizare in vitro să o facă în acest an.

„Vrem să facem asta anul ăsta, să vedem cum decurge. Până în 35 de ani mai ai șanse, dar după, nu se mai poate. Pe lângă asta, vine și cu alte probleme, rezistență la insulină, ai riscul să devii obez, eu am grijă mereu și ce mănânc, să nu-mi facă spike glicemic, fac sală. Sper să fie bine, eu mi-aș dori băieți, nu vreau fete, doar băieți, sunt mai ușor de crescut. Fetele necesită prea multă atenție și un stres pe care nu mi-l doresc”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Cum s-a schimbat relația dintre Otilia și soțul ei după problemele medicale ale artistei

Otilia a vorbit cu sinceritate despre relația actuală cu soțul ei și schimbările din viața lor de cuplu după aflarea acestui diagnostic.

„A fost un moment delicat, mai ales pentru că venea într-o perioadă în care vorbeam despre viitor și familie cu mult entuziasm. A fost un șoc, dar în același timp ne-a unit foarte mult. Acum sunt bine. Am învățat că uneori viața îți schimbă planurile, dar nu îți ia visurile. Medicii sunt optimiști și există soluții. Important este că suntem împreună și avem răbdare”, a mărturisit ea pentru Cancan.ro.

Cântăreața a mărturisit că are mare încredere în soțul ei, iar nunta din vara anului trecut i-a maturizat.

„Nunta a fost un moment magic, dar căsnicia începe după. Nu ne-a schimbat, ne-a confirmat. Ne-a maturizat. Viața între două țări, proiectele, responsabilitățile, toate te testează. Dar cred că iubirea reală nu e despre spectacol, e despre echipă”, a mai spus ea pentru sursa citată.

De ce Otilia nu vrea să preia numele de familie al soțului turc

După o lungă perioadă petrecută în Turcia alături de soțul ei, Otilia a revenit în România și a povestit despre nuntă și schimbările prin care a trecut în ultima perioadă.

Otilia a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV și a vorbit despre viața ei după ce s-a căsătorit. Artista a dezvăluit și motivul pentru care nu intenționează să preia numele de familie al soțului ei.

„Otilia Brumă! Nu, nu cred că o să preiau numele soțului! Mă gândesc că atunci când preiei alt nume, chestia asta vine cu un alt destin. Nu aș vrea să mi se schimbe destinul, că a fost prea frumos. Am fost prea norocoasă”, a mărturisit în cadrul emisiunii.

Citește și:

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…'

foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro