OFICIAL: Când începe noul sezon „Te cunosc de undeva!” și în ce zi va fi difuzată emisiunea

Transforming show-ul Te cunosc de undeva! a ajuns la majorat! Cel de-al 18-lea sezon al show-ului de la Antena 1 aduce pe scenă o nouă serie de artişti #NăscuţiPentruSpectacol. Provocări majore, transformări majore şi surprize majore sunt doar câteva dintre ingredientele #tcdu18, care va putea fi urmărit începând din 10 septembrie, în fiecare sâmbătă, de la 20:00 la Antena 1.

8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, #NăscuţiPentruSpectacol, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara, de la 20:00, la Antena 1. Connect-R & Shift, Feli & Nicolai Tand, Jo & Liviu Teodorescu, Eliza & Cosmin Natanticu, Emilian & WRS, Rona Hartner & Johny Romano, Sore & Emma de la ZU şi Emi & Cuza vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 18-lea sezon al show-ului jurizat de către Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

„Abia aşteptam, cu toţii, revenirea pe platoul de filmare, să sărbătorim împreună majoratul acestei emisiuni. Pentru că noul sezon, care va putea fi urmărit în din 10 septembrie, în fiecare sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 se anunţă unul fabulos, un sezon cât o petrecere imensă, care adună laolaltă toată muzica lumii, pe cea mai mare scenă – scena Te cunosc de undeva!”, a dezvăluit Andreea Bălan.

Un veteran al show-ului, Connect-R, va face echipă şi spectacol la dublu alături de Shift:

„De la noi, telespectatorii ar trebui să se aștepte la o „mascaradă” maximă. Este minunat faptul că pot să fac din nou echipă cu Connect-R, este singurul cu care aș fi participat în acest moment la Te cunosc de undeva!. Pe lângă faptul că avem „antecedente” (n.r. participarea la Asia Express), noi suntem ca frații și ne simțim minunat împreună, iar eu am un avantaj deoarece Connect-R a mai fost concurent în emisiune și am ce învăța de la el”, a declarat Shift.

Connect-R a adăugat:

„Telespectatorii Te cunosc de undeva! ar trebui să se aștepte de la noi la doi nebuni, pentru că așa ne-au cunoscut ca echipă, dar bineînțeles cu multă seriozitate, mult devotament și mult drag pentru acest show. Sperăm ca publicul să se uite cu mâinile împreunate pentru noi și să se roage, la fel cum au făcut și la Asia Express, pentru că sunt echipe foarte bune și vom avea nevoie de un al treilea membru în echipă – cei de acasă!”.

Un alt cuplu care va face senzaţie pe scena transforming show-ului Te cunosc de undeva! în cel de-al 18-lea sezon este cel format din Feli şi Nicolai Tand.

„În acest nou sezon din Te cunosc de undeva! urmăresc să mă distrez la maximum. Am mai participat, acum nouă sezoane, la Te cunosc de undeva!, dar atunci competiţia nu era pe cupluri. Din ce am văzut atunci și ceea ce văd acum în conceptul acesta nou, de a face spectacol la dublu, o să știu să mă bucur mai mult decât am reușit atunci, iar oamenii de acasă să se aștepte la unul dintre cele mai tari sezoane. Împreună cu Nicolai pregatim surprize frumoase şi „delicioase.” Sunt mândră cu partenerul meu de scenă!”, a spus Feli.

„Pentru mine este o nebunie frumoasă acest proiect, pentru că nu știu să cânt foarte bine, însă mi-am propus ca la încheierea filmărilor să fac asta mai bine. Voi încerca să fiu mai relaxat, însă nu promit că voi și reuși. Începutul este mai greu, pentru că totul este nou: am de învățat strofe întregi, lucru pe care nu l-am mai făcut de la școală, apoi trebuie să intru în pielea personajului și apoi să cânt. Am mare noroc cu Feli, coechipiera mea, care mă ajută cu sfaturi şi îmi dă şi liniştea de care am nevoie pentru a mă putea concentra!”, a completat Nicolai Tand.

Dacă pentru Liviu Teodorescu scena Te cunosc de undeva! nu este deloc străină, Jo (Ioana Anuţa) participă pentru prima oară în calitate de concurentă:

„Am primit cu mare bucurie propunerea de a participa la acest proiect! Așteptările sunt deja foarte mari din partea noastră și sunt uşor panicată. Când așteptările sunt sus, trebuie să te ridici la nivelul lor. Nu cred că putea să existe un partener pentru Te cunosc de undeva! mai bun, pentru mine, decât Liviu!”, a declarat Jo.

„Eu îmi doresc ca publicul să se aștepte la cât mai puțin de la noi, pentru a putea să îi surprindem. Este extraordinar să fac echipă cu Ioana, este ca și când am venit cu sora mea. Nu am o soră, dar, datorită acestui proiect, am acum!”, a mărturisit Liviu Teodorescu.

Pentru Emilian şi WRS, show-ul este o noutate:

„Cred că echipa noastră îi va surprinde pe cei de acasă. Noi suntem destul de liniștiți în viața de zi cu zi, dar încă de la prima ediție vom veni cu o bombă de energie, multe surprize şi multă distracţie. Încercăm să îmbinăm distracția cu utilul și profesionalismul. Cu Emilian mă înteleg foarte bine, parcă suntem frați dintotdeauna, chiar dacă suntem foarte diferiți. Eu sunt lent, relaxat, iar el este foarte punctual și se gândește la fiecare detaliu. Ne completăm perfect în acest sens, fiind diferiți, iar echipa funcționează foarte bine”, a povestit WRS (Andrei Ionuț Ursu).

Emilian a spus:

„Încă din primele gale vom începe în forță, așa că pregătiți-vă, pentru că am venit să facem show. Mă bucur foarte tare să fac echipă cu WRS, pentru că ne știm de mult timp. Suntem foarte diferiți, atunci când mă stresez mai tare, el este mai chill şi îmi transmite din starea lui de spirit. Atunci când el este mai low, eu sunt mai agitat și îi dau din energia mea. Ne completăm reciproc, iar asta este foarte important într-o echipă!”, a completat Emilian.

Rona Hartner va face spectacol la Te cunosc de undeva! cu Johny Romano:

„Suntem o echipă fresh, foarte veselă şi sperăm să le transmitem starea noastră şi celor de acasă. Johnny acum debutează în această meserie, iar eu, deși am 31 de ani de meserie, parcă descopăr de fiecare dată acest gen de spectacol, fapt care mă face să îmi depășesc toate limitele. Abia aşteptăm să descoperiţi duo-ul nostru!”, a dezvăluit Rona.

Johny Romano a povestit:

„Publicul ar trebui să se aștepte de la noi la puțin haos în primele ediții, la filmări, iar vocal vom da totul! Mă bucur foarte tare să fac echipă cu Rona, este un om absolut minunat, parcă ne ştim dintotdeauna. De fapt, dacă stau să mă gândesc, realizez de ce îmi este aşa familiară – pentru că seamănă foarte tare, la comportament, cu mătuşile mele!”.

Cuplu şi în viaţa de zi cu zi, Eliza şi Cosmin Natanticu vor face echipă în cel mai nou sezon al transforming show-ului de la Antena 1:

„Telespectatorii Te cunosc de undeva! trebuie să se aștepte de la noi la mult amuzament și divertisment de calitate. Cu siguranță vor fi niște transformări spectaculoase, unele mai reușite decât altele. Dar un lucru este sigur și acela este că va fi un show total”, a declarat Cosmin Natanticu.

Soția lui, Eliza Natanticu, a precizat:

„Nici eu nu știu la ce să mă aștept de la mine în noul sezon Te cunosc de undeva!, dar sunt sigură că va fi un sezon sezon spectaculos, plin de energie, de culoare, de descoperiri. „Doamne, ajută!” să ne iasă și nouă personajele!”.

Concurenţa se anunţă a fi una acerbă şi în acest sezon, iar asta o spune chiar Sore, care va face echipă cu Emma de la ZU.

„Cei de acasă ne vor vedea, atât pe mine, cât și pe Emma, așa cum nu ne-au mai văzut. Ne-am cunoscut chiar la radio și am descoperit că suntem foarte compatibile. Avem multă chimie, râdem împreună și ne aventurăm cu totul în personajele pe care le primim. Abia aşteptăm să înceapă aventura!”, a declarat Sore.

Emma a mărturisit:

„Să fii pregătit de transformare, dar să nu ştii în ce te transformi e adrenalină pură! Publicul Te cunosc de undeva! să se aștepte să ne vadă așa cum nu ne-au mai văzut vreodată, iar pe Sore să o vadă strălucind așa cum nu s-a arătat până acum. Suntem echipa „Țiplet.” Am întâlnit nu numai o femeie extraordinar de ambițioasă și determinată, ci și o prietenă de nădejde. Este foarte frumos ca oamenii pe care îi admiri să te admire înapoi! Abia aştept să parcurgem drumul de la holul radioului, care ne-a facut cunoștință, la aventura de pe platoul #tcdu18!.”

Un alt cuplu în care comedia va fi la superlativ se anunţă a fi cel format Emi şi Cuza. Câştigătorii sezonului trecut Te cunosc de undeva! se întorc cu forţe proaspete:

„Cred că va fi greu să câștigăm și sezonul acesta, mai ales că juriul o să ne taxeze destul de drastic, pentru că avem deja experienţă. Oricum noi nu venim pentru câștig, ci ca să ne distrăm. Odată ce te-a prins microbul acestui show, greu mai scapi de el!”, a dezvăluit Emi.

„Ne-am bucurat foarte tare când am primit propunerea de a reveni în sezonul 18, pentru că Te cunosc de undeva! e genul de show în care participi în primul rând pentru distracţia cu care vine la pachet. Râdem, glumim, dar trebuie să punctăm că este şi show-ul la care am muncit cel mai mult. Abia aşteptăm să descoperim şi noi cu ce provocări vine noul sezon, mai ales că se anunţă a fi unul incendiar”, a completat Cuza.

Cel de-al 18-lea sezon Te cunosc de undeva! va avea premiera în curând la Antena 1. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Pepe și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan a ajuns deja la majorat, aşa că se anunţă a fi unul cu multe provocări.

