Octavia Geamănu, anunț emoționant despre căsnicia cu Marian Ionescu: „Știu cum trece fiecare zi”

Octavia Geamănu este printre cele mai apreciate prezentatoare TV din showbiz-ul autohton, care nu se sfiește să ofere publicului detalii despre viața personală. Vedeta de la Antena 1 și soțul ei formează un cuplu discret, însă nu ratează ocaziile speciale în care să își transmită mesaje emoționante.

Prezentatoarea de știri de la Antena 1 a anunțat, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, că ea și Marian Ionescu urmează să împlinească 8 ani de căsătorie. Emoționată, Octavia a recunoscut că, deși este conștientă de cât de repede trece fiecare zi, încă tresare atunci când se gândește la căsnicia lor și la cum au trecut anii.

Vedeta a continuat povestind cum s-a căsătorit cu Marian Ionescu, fiind o zi aparent obișnuită pentru ambii. După ce dimineață mersese la muncă, seara aveau programat un concert Direcția 5, trupă alături de care cânta Marian. Octavia Geamănu a povestit cum s-a desfășurat întreaga zi, fiind totul natural și spontan.

„Parcă ieri plecam la o filmare programată dis de dimineață și-apoi la Galați să mă mărit. Voiam să fie totul într-un firesc absolut. Un fel de: Ce-ai făcut azi? Păi m-am trezit, am venit la redacție, am avut o filmare, am fost la Galați, m-am măritat, am fost la concert la Direcția 5 seara, am mâncat ceva senzațional într-un loc superb numit Teatris și nu îmi dau seama cum, dar când m-am așezat în pat eram deja fără voce. Ceva normal, mai puțin partea pe care n-o făceam zilnic, respectiv să mă mărit”, a scris pe Facebook Octavia Geamănu.