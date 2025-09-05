Oana Monea, ispita de la Insula Iubirii, ar fi dat-o în judecată de Maria Avram. Ce acuzații îi aduce și ce sumă cere

După finala tensionată de la Insula Iubirii, conflictul dintre Maria Avram și ispita Oana Monea nu s-a stins, ba din contră.

Oana Monea, ispita de la Insula Iubirii, ar fi dat-o în judecată de Maria Avram. Ce acuzații îi aduce și ce sumă cere

Marius și Maria Avram au avut una dintre cele mai tensionate finale la Insula Iubirii 2025, iar deciziile luate atunci au surprins atât publicul, cât și pe prezentatorul Radu Vâlcan. Deși au părăsit insula separat, Maria singură, iar Marius alături de ispita Oana Monea, la scurt timp după terminarea filmărilor, cei doi soți au decis să își mai acorde o șansă.

Oana Monea, ispita de la Insula Iubirii, ar fi dat-o în judecată de Maria Avram

După finala tensionată de la Insula Iubirii, conflictul dintre Maria Avram și ispita Oana Monea nu s-a stins, ba din contră. Conform surselor mondene, chiar înainte de plecarea din Thailanda, între Maria Avram și Oana Monea ar fi existat un conflict fizic. Concurenta ar fi adus injurii, ar fi amenințat și i-ar fi dat Oanei Monea câteva palme.

Conform CANCAN.RO, Oana Monea a intentat procesul împotriva Mariei, iar aceasta a primit deja notificarea de chemare în judecată. Contrariată din cauza declarațiilor pe care soția lui Marius le face în online, Oana Monea cere doar 30.000 de euro daune morale de la Maria pentru denigrare. Se pare că ispita ar fi strâns dovezi scrise de la colegii de pe Insulă pentru a se demonstra că nu a existat niciun conflict între ele.

După ce au revenit în România, Maria Avram a terorizat-o pe Oana, scriindu-i mai multe mesaje ofensatoare și jignitoare. Atât Oana, cât și Maria au vorbit despre acest subiect, iar soția lui Marius și-a asumat gesturile în timpul declarațiilor finale din emisiune.

Marius Avram, decizie șocantă la Insula Iubirii

La ceremonia focului, Maria și Marius Avram au adus în discuție atât infidelitățile trecutului, cât și legăturile create pe insulă. Ea s-a apropiat de ispita Cătălin Brînză, cu care a schimbat bilețele și chiar un sărut, moment pe care l-a pus pe seama consumului de alcool:

„Știam că lucrurile astea vor ajunge la tine. Din ce am observat eu, Marius s-a abținut foarte mult, deși simțea să facă altceva. (…) Am fost convinsă că el nu se va mai abține”, a declarat Maria. Totuși, ea a subliniat că sentimentele pentru Cătălin nu au fost autentice, ci doar o metodă de a face față situației dificile.

„Nu vreau să dau vina pe alcool, dar am băut prea mult. (…) Dacă îmi doream să fac asta, o făceam mai demult”. Marius, afectat de ceea ce a văzut, a replicat: „Te-am văzut că erai o femeie îndrăgostită. De-aia am renunțat”.

Inițial, Maria și Marius Avram au decis să părăsească singuri competiția. „Am luat decizia asta în momentul în care mi-am dat verigheta jos”, a explicat Marius. Totuși, imediat după plecarea Mariei, Oana Monea a apărut și i-a propus să iasă împreună din emisiune:

„Pentru că lucrurile se întâmplă atât de frumos aici și Insula ne surprinde atât de tare, eu îmi doresc să plec alături de Marius”. Acesta a acceptat, iar cei doi au ieșit din show ca un cuplu.

Totodată, Maria a ales să nu plece alături de Cătălin Brînză, pentru a se vindeca emoțional singură:

„Cum i-am spus și în apă, voi merge singură acasă și dacă eu voi reuși să-mi vindec sufletul, lucrurile vor continua și afară. Însă, pentru moment, voi decide să merg singură și sper să-mi respecți decizia”, a spus Maria.

Ce s-a întâmplat după emisiune

După finală, tensiunile au continuat. Maria a avut un schimb dur de replici cu Oana, așa cum a declarat ispita: „Trebuie să-ți măsori cuvintele, pentru că îi sunt în continuare soție. Tu ești amantă, în cazul ăsta!”. Ispita a încercat să își explice poziția, dar conflictul nu s-a stins.

Ajunși acasă, Marius și Maria au discutat mult și au reușit să își repare relația.

„După mai multe discuții serioase, s-au împăcat, fiind acum mai puternici și mai aproape unul de celălalt”, a spus Marius. Relația lui cu Oana nu a durat. „A durat vreo două-trei săptămâni (povestea cu Oana n.red.)”, a recunoscut el, în timp ce ispita a declarat că a ales să se retragă după ce situația a devenit prea complicată.

În cele din urmă, Maria a confirmat că au existat conflicte cu Oana după filmări, dar a subliniat că soțul ei a decis singur să se întoarcă la familie: „El singur și-a dat seama, nu știu cum de s-a trezit la realitate”.

Raluca Bădulescu, dezvăluiri din culisele Asia Express. Prin ce situații neplăcute a trecut alături de fostul ei soț: „Acum râd, acum vreau să mă tăvălesc pe jos, acum plâng…'

Foto: Arhiva ELLE

