O româncă, pe scenă la Cupa Mondială din Qatar. Cine este femeia care a ținut trofeul lui Lionel Messi

O româncă a fost prezentă pe scena de la Cupa Mondială din Qatar , alături de oficiali din fotbal, la ceremonia de final. Pentru premiere, oficialii din Qatar au apelat și la mai multe stewardese ale companiei aeriene Qatar Airways, pentru a aduce medaliile și trofeele jucătorilor.

Printre stewardese s-a aflat și o româncă, Adriana Paul. În uniforma vișinie a companiei, aceasta a fost pe scenă alături de alți reprezentanți și a ținut trofeul pentru cel mai bun jucător, care a fost oferit lui Lionel Messi. Adriana a postat pe contul său de Instagram mai multe imagini cu momentul emoționant, dar și fotografii făcute de prietenii săi, care urmăreau ceremonia la televizor.

Adriana Paul este urmărită pe Instagram de aproximativ 25.000 de utilizatori, fiind foarte activă pe rețelele de socializare. Aceasta este o împătimită a călătoriilor, dată fiind și meseria pe care și-a ales-o. Tânăra postează des imagini din vacanțe și din locurile spectaculoase pe care le vizitează.

Într-o finală tensionată, decisă la penalty-uri, Argentina a învins Franța la Cupa Mondială de Fotbal, duminică, 18 decembrie, oferindu-i celui mai cunoscut sportiv al țării, Lionel Messi, cel mai mare trofeu din fotbal.

După ce a avut cinci participări la Cupa Mondială, Lionel Messi a câștigat în sfârșit premiul cel mare în campionatul din 2022, ceea ce l-a făcut, de asemenea, primul jucător din istoria Cupei Mondiale care a marcat un gol în fiecare meci din fazele eliminatorii, potrivit CBS News.

După ce a câștigat marele trofeu și a fost premiat alături de echipa sa pe scena de la Cupa Mondială, Messi a transmis un mesaj emoționant fanilor săi de pe rețelele de socializare.

„CAMPIONI MONDIALI!!!!!! L-am visat de atâtea ori, mi-am dorit atât de mult încât încă nu am căzut, nu-mi vine să cred…… Mulțumesc foarte mult familiei mele, tuturor celor care mă susțin și, de asemenea, tuturor celor care au crezut în noi. Demonstrăm încă o dată că argentinienii – atunci când luptă împreună și sunt uniți – pot fi capabili să realizeze ceea ce şi-au propus. Meritul aparține acestui grup, care este deasupra individualităților, este forța tuturor. Am luptat pentru același vis care a fost și visul tuturor argentinienilor… Am reușit!!!„