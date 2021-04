O nouă imagine cu Smiley și Gina Pistol în ipostaze romantice a cucerit Internetul

Smiley și Gina Pistol trăiesc alături de micuța lor, Josephine Ana Maria, care s-a născut în urmă cu aproape o lună, unele dintre cele mai frumoase momente. Viața celor doi s-a schimbat complet odată cu venirea pe lume a fetiței lor.

Deși trăiesc o poveste de dragoste de aproape patru ani, Smiley și Gina Pistol și-au dorit ca relația lor să rămână privată. În urmă cu un an, cei doi și-au făcut publică relația și au apărut tot mai des împreună pe social media, spre încântarea fanilor. Recent, prezentatoarea TV a publicat pe contul personal de Instagram o fotografie în care cei doi apar îmbrățișați. Imaginea a fost însoțită de mesajul: „O poză veche. N-am poze mai noi cu noi.”

Fanii au fost extrem de încântați să vadă această imagine cu ei, iar comentariile și aprecierile din partea lor nu au întârziat să apară. „superbi, for real. so happy you two found each other”, a comentat Laura Giurcanu.

„Nu lăsați să treacă timpul fără să aveți poze noi”, „Vă ador!”, „Cei mai frumoși… sunt așa de fericită pentru tine!”, „Să vă iubiți până la adânci bătrâneți”, „Iubirea plutește în aer!!”, „Cât de frumoși sunteți”, „Wooow sunteți minunați!”, „Doamne ce mult vă ador. Ce frumoși sunteți!!”, „Sunteti minunați!!!! Să fiți fericiți alături de comoara voastră!!”, sunt câteva dintre comentariile primite de la fani.

Gina Pistol a vorbit recent în mediul online despre primele săptămâni de după naștere, mărturisind faptul că a ales să își exprime public trăirile tocmai pentru a nu le da impresia urmăritoarelor sale că este o mamă perfectă și că și ea, la fel ca alte mame, a trecut prin momente grele. „Pentru mine, cel puțin, primele două săptămâni au fost foarte grele. Nu vreau să par mama perfectă pe Instagram, n-am de gând să fac asta. Pur și simplu vă spun care au fost trăirile mele. Pentru mine, primele două săptămâni au fost groaznice.”

De asemenea, vedeta a precizat că are parte și de ajutor din partea partenerului ei, Smiley, despre care a spus că se descurcă foarte bine în rolul de tată și reușește să rămână calm și liniștit. „Dar, oricum, mare noroc am cu Andrei. Îmi este de mare ajutor. Se descurcă foarte bine și are darul ăsta de a rămâne calm și liniștit în momentele în care eu nu sunt calmă și liniștită. Dacă nu-l aveam pe el, mi-o lua mintea grav prin păpușoi.”

