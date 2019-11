Noi imagini cu vedetele plecate în aventura Asia Express

Fără îndoială, Asia Express este cel mai dur reality show din România, iar cele 9 perechi de vedete plecate în această aventură au parte de experiențe pe care nu le-au mai trăit până acum. Pornind de la faptul că trebuie să se descurce cu un singur dolar pe zi, să își găsească un loc în care să doarmă și să mânânce, vedetele care participă în acest show trebuie să se confrunte și cu temperatura extrem de ridicată.

Nico și fiica ei, Alexandra, au povestit despre cât de grea li se pare această aventură și care sunt cele mai mari provocări pe care le-au întâmpinat: “E o experiență foarte grea, îmi doresc să îi pot face față fetiței mele pentru că ea este foarte curajoasă, are voință, are tot ce e nevoie pentru concursul acesta. Asia Express înseamnă extrem de multă adrenalină. Am emoții tot timpul”, a spus Nico.

Alexandra, fiica ei, a declarat faptul că se bazează foarte mult pe mama ei și că nu este deloc surprinsă de această aventură: “Eu știam la ce să mă aștept, sper doar să am norocul să o am pe mama puternică și să reziste până la final.”

“Cel mai greu mi se pare să găsești cazare. Și chiar și atunci când se întâmplă asta, e greu să ieși din confortul cu care ești obișnuit și să dormi pe jos, de exemplu. Într-o noapte s-a întâmplat să dormim pe un pat de bambus, într-o căsuță așezată practic într-un copac. Nu aveam cu ce să ne învelim, am avut o singură pernă.. a fost o experiență, ce să mai! În plus, nu ne obișnuim deloc cu mâncarea de aici”, au declarat Nico și fiica ei, Alexandra.

După aproape o lună de când au plecat în aventura Asia Express, au apărut noi imagini cu vedetele participante, iar noi ți le arătăm!

