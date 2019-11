Momente de panică pentru Gina Pistol în timpul filmărilor la Asia Express

În timp ce filma un intro pentru emisiune, Gina Pistol s-a urcat pe o balustradã pentru ca o dronă sã surprindã cele mai spectaculoase cadre. Iniţial totul a decurs normal, dar dupã câteva minute prezentatoarea a intrat în panicã şi a chemat repede echipa ca sã o ajute sã coboare.

„M-am urcat acolo şi timp de 2-3 minute n-am avut nicio problemã. Apoi, brusc, am realizat la ce înãlţime mã aflu, parcã am vãzut tot hãul ce se întindea la picioarele mele si m-a luat panica. Am şi eu misiunile mele în Asia Express!”, a povestit Gina.

Deși concurenții sunt cei care întâmpină cele mai multe provocări, iar Gina are de obicei un program bine stabilit, aceasta a avut parte de o surpriză. Vedeta a făcut o călătorie cu hidroavionul, iar întreaga experiență este una memorabilă. „De câte ori plec de acasă în Asia Express am în minte un oarecare desfășurător al următoarelor două luni. De fiecare datã am surprize când ajung acolo, iar anul ăsta nu a fost cu nimic mai prejos. Au trecut doar câteva zile de când au început filmările și am deja o listă. Cea mai tare experiență de până acum a fost călătoria și în special aterizarea pe apă cu un hidroavion. Am filmat intro-ul unei ediții în aer pentru că peisajele din Filipine sunt absolut senzaționale. A fost o experiență incredibilă, mi-a plăcut tare, tare mult, deși am stat un pic încordată când simțeam și vedeam ce curbe ia avionul…Senzaționale sunt și temperaturile de aici. Nu cred că mi-a fost niciodată în viața mai cald decât în aceste zile. Aerul este efectiv irespirabil și mã gândesc cu groază la ce simt și cât de greu le este concurenților noştri”, a povestit Gina.

Înainte de a pleca în aventura Asia Express, Gina ne-a dezvăluit: „De fapt, întrebarea este ‘Ce nu îți pui în bagaje’. Eu, de fapt, când încep să îmi organizez bagajele pentru Asia, nu mă întreb ce pun, ci ce nu îmi pun în bagaje pentru că sunt femeie, trebuie să apar pe sticlă și vă dați seama că am nevoie de foarte multe lucruri. Și nu e că mă pot întoarce oricând acasă ca să îmi iau un lucru pe care l-am uitat sau de care am nevoie. Și asta este o problemă foarte mare pentru mine – ce nu îmi pun în bagaje – pentru că nu am voie decât două genți pe care trebuie să le car în fiecare dimineață și seară”.

La jumătatea lunii octombrie, 9 perechi de vedete au plecat pe Drumul Comorilor, prin Filipine șI Taiwan. Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh sunt cei care luptă anul acesta pentru premiul de 30.000 de Euro și pentru mult râvnitul titlu de câștigãtor Asia Express, cel mai dur reality show din România.

