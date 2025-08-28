Motivul pentru care Theo Rose a ajuns la spital cu fiul ei. Ce a pățit Sasha: „Am fost cu el la urgențe”

Theo Rose a fost nevoită să meargă la spital cu fiul ei. Ce problemă a avut Sasha?

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Theo Rose și Anghel Damian
VEZI FOTO
POZA 1 / 16

Theo Rose a devenit mamă pentru prima dată în vara anului 2023. Artista și soțul ei, Anghel Damian, au împreună un băiețel, pe Sasha Ioan. Cântăreața și regizorul s-au căsătorit în toamna anului 2024, în cadrul unui eveniment discret. Theo Rose și Anghel Damian sunt discreți în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum, nu au dezvăluit fotografii în care să i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea.

Motivul pentru care Theo Rose a ajuns la spital cu fiul ei

În cadrul unui interviu recent, Theo Rose a mărturisit că a fost nevoită să meargă la spital cu fiul ei, Sasha. Băiețelului ei i-au intrat câteva așchii în deget și cu toate că artista a încercat să i le scoată, a realizat că este mai bine să ceară ajutor medical, pentru a nu apărea alte complicații.

„Aseară am fost cu el la urgențe că i-au intrat niște așchii într-un deget. Le-a luat de la locul de joacă, de la groapa cu nisip. Am încercat să i le scot eu acasă, dar mi-am dat seama că aia nu e treabă de mamă, că ne-a stat inima. Am ajuns la o doamnă doctor chirurg foarte pricepută. A plâns copilul, s-a jelit. Dar a fost ok. A învățat un cuvânt nou: curajos. Pentru că noi îi spuneam tot timpul, în timp ce-i scoteau așchiile: „Bravo, mami! Ești curajos, cel mai curajos”. Iar la un moment dat, zbiera: „Curajosssss!” Mi-a fost așa milă de el. Dar a trecut și asta. Acum e bandajat. Zici că are ceva mult mai serios”, a spus Theo Rose pentru cancan.ro

Theo Rose, despre relația cu Anghel Damian

Theo Rose a mai vorbit și despre felul în care s-a schimbat dinamica din relația ei cu Anghel Damian după ce au devenit părinți. Artista și regizorul își fac timp și pentru relația lor de cuplu.

„Nu, noi am rămas la fel. E relația ideală pentru genul de om care sunt eu. Mi se pare că funcționăm într-un echilibru. Ceea ce eu nu am cunoscut la mine până la relația cu Anghel. Mi se pare că totul e în proporții corecte din punctul nostru de vedere. Avem și timp doar pentru noi doi. Prioritizăm asta. Pentru mine contează foarte mult să petrec timp doar eu cu Anghel. Și am rezolvat și asta. Copilul merge în week-end la părinții mei la țară. El e înnebunit să fie acolo. Iar noi profităm de asta, ca să petrecem timp împreună. Când nu se poate, nu se poate. Dar altfel, după ora 17.00, încercăm să fim amândoi cu băiatul. Ne facem și treaba de părinți, și cea de cuplu, și pe cea de prieteni. Dacă am orice durere, orice supărare, am încredere să vorbesc cu el. Iar din partea lui primesc cele mai bune sfaturi. Cred că am nimerit foarte bine.”

Theo Rose, despre viața de familie

Theo Rose a mărturisit într-un interviu că nu se simte bine deloc atunci când este departe de fiul ei, Sasha, și a refuzat anumite proiecte pentru a putea petrece mai mult timp cu el. De altfel, artista a subliniat că nu a lipsit niciodată mai mult de patru zile de lângă băiețelul ei. Vedeta a avut cuvinte de apreciere și pentru Anghel Damian, menționând cât de implicat este acesta în creșterea fiului lor.

„Tot timpul trebuie să tai de undeva. Evident că am făcut niște compromisuri, am refuzat niște proiecte. Nici nu pot să zic că îmi pare rău, fiindcă timpul petrecut cu Sasha e timp și pentru mine. Eu am nevoie de timpul ăla, sufăr de fiecare dată când lipsesc mult de lângă el. Nu s-a întâmplat niciodată să lipsesc mai mult de patru zile, cât merg într-un weekend la cântări. Dar nu-mi place, nu-mi place să-l știu departe de mine, mă doare sufletul. E și o perioadă în care el învață multe lucruri singur, descoperă lumea, și mi-ar plăcea să fiu lângă el la fiecare pas. Și Anghel la fel. Tot timpul suntem acolo. Trebuie ca unul dintre noi să fie atunci când celălalt lipsește și încercăm să tăiem din tot ce nu e neapărat necesar în carierele și viețile noastre, în paralel cu cea de părinți”, a spus Theo Rose pentru VIVA! 

Citește și:
Andi Moisescu, primele reacții după apariția știrii că el și Olivia Steer au divorțat, după 22 de ani de căsătorie

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Oana Monea, răspuns perfect pentru cei care i-au transmis să renunțe la rolul de ispită și să își ia un job: "Mi-ați spus să mă duc la muncă..."
People
Oana Monea, răspuns perfect pentru cei care i-au transmis să renunțe la rolul de ispită și să își ia un job: "Mi-ați spus să mă duc la muncă..."
Cristian Mungiu, parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
People
Cristian Mungiu, parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: "Fiecare hop în viață este o lecție..."
People
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: "Fiecare hop în viață este o lecție..."
Andi Moisescu, primele reacții după apariția știrii că el și Olivia Steer au divorțat, după 22 de ani de căsătorie
People
Andi Moisescu, primele reacții după apariția știrii că el și Olivia Steer au divorțat, după 22 de ani de căsătorie
Cătălina Grama, confesiuni despre schimbările din viața ei și riscurile pe care și le-a asumat: "M-am întrebat ce îmi doresc cu adevărat"
People
Cătălina Grama, confesiuni despre schimbările din viața ei și riscurile pe care și le-a asumat: "M-am întrebat ce îmi doresc cu adevărat"
Horia Brenciu a împlinit 53 de ani. Cum a fost sărbătorit artistul și ce mesaj emoționant i-a transmis soția lui: "Frumos, deștept, talentat și bun..."
People
Horia Brenciu a împlinit 53 de ani. Cum a fost sărbătorit artistul și ce mesaj emoționant i-a transmis soția lui: "Frumos, deștept, talentat și bun..."
Libertatea
Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă. Primele semne că mariajul cu Olivia Steer s-ar fi încheiat
Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă. Primele semne că mariajul cu Olivia Steer s-ar fi încheiat
Cum a primit Carmen Tănase propunerea de a face parte din juriul „Românii au Talent”. Ce i-a spus fiul ei. „M-am lipit de tavan, am țipat de bucurie”
Cum a primit Carmen Tănase propunerea de a face parte din juriul „Românii au Talent”. Ce i-a spus fiul ei. „M-am lipit de tavan, am țipat de bucurie”
Oana Monea a arătat câți bani câștigă într-o zi. Cu ce se ocupă ispita de la „Insula iubirii” 2025
Oana Monea a arătat câți bani câștigă într-o zi. Cu ce se ocupă ispita de la „Insula iubirii” 2025
Apariția lui George Simion cu soția Ilinca la trei ani de la nunta lor. Ea a arătat o poză nouă de cuplu: „Iubire, răbdare, fericire”
Apariția lui George Simion cu soția Ilinca la trei ani de la nunta lor. Ea a arătat o poză nouă de cuplu: „Iubire, răbdare, fericire”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa la Insula Iubirii. Concurentul ardea de nerăbdare să o vadă pe iubita lui
George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa la Insula Iubirii. Concurentul ardea de nerăbdare să o vadă pe iubita lui
Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita de la Insula Iubirii a rămas impresionată de gestul făcut
Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita de la Insula Iubirii a rămas impresionată de gestul făcut
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, momente intense și atingeri interzise sub pătură. Camerele de filmat au surprins totul
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, momente intense și atingeri interzise sub pătură. Camerele de filmat au surprins totul
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Divorțul anului în România. Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat după 22 de ani. Primele informații
Divorțul anului în România. Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat după 22 de ani. Primele informații
După 2 soții, acum se iubește cu un bărbat și nu se mai ascunde! Avem imaginile! S-au sărutat și s-au îmbrățișat în plină stradă! Pozele fac furori pe internet / Foto
După 2 soții, acum se iubește cu un bărbat și nu se mai ascunde! Avem imaginile! S-au sărutat și s-au îmbrățișat în plină stradă! Pozele fac furori pe internet / Foto
catine.ro
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 29 august 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 29 august 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Anna Kournikova este însărcinată. Fosta tenismenă și Enrique Iglesias urmează să devină părinți a patra oară
Anna Kournikova este însărcinată. Fosta tenismenă și Enrique Iglesias urmează să devină părinți a patra oară
Remedii naturale cu cimbru pentru dureri în gât. Planta medicinală folosită pentru simptomele răcelii
Remedii naturale cu cimbru pentru dureri în gât. Planta medicinală folosită pentru simptomele răcelii
Mai multe din people
Enrique Iglesias și Anna Kournikova ar urma să devină părinți pentru a patra oară
Enrique Iglesias și Anna Kournikova ar urma să devină părinți pentru a patra oară
People

Enrique Iglesias și Anna Kournikova formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz-ul internațional.

+ Mai multe
Dana Săvuică, primele declarații după ce a apelat la o intervenție estetică. Ce a dezvăluit vedeta despre operație: "Multă lume nu înțelege de ce e necesară"
Dana Săvuică, primele declarații după ce a apelat la o intervenție estetică. Ce a dezvăluit vedeta despre operație: "Multă lume nu înțelege de ce e necesară"
People

Dana Săvuică a apelat la o intervenție estetică. Despre ce operație este vorba și cum se simte acum vedeta?

+ Mai multe
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși alături de părinți la vila lor de la Lacul Como
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși alături de părinți la vila lor de la Lacul Como
People

Amal și George Clooney au fost gazde pentru prietenii lor celebri la vila lor de la Lacul Como.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC