Motivul pentru care Theo Rose a ajuns la spital cu fiul ei. Ce a pățit Sasha: „Am fost cu el la urgențe”

Theo Rose a devenit mamă pentru prima dată în vara anului 2023. Artista și soțul ei, Anghel Damian, au împreună un băiețel, pe Sasha Ioan. Cântăreața și regizorul s-au căsătorit în toamna anului 2024, în cadrul unui eveniment discret. Theo Rose și Anghel Damian sunt discreți în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum, nu au dezvăluit fotografii în care să i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea.

Motivul pentru care Theo Rose a ajuns la spital cu fiul ei

În cadrul unui interviu recent, Theo Rose a mărturisit că a fost nevoită să meargă la spital cu fiul ei, Sasha. Băiețelului ei i-au intrat câteva așchii în deget și cu toate că artista a încercat să i le scoată, a realizat că este mai bine să ceară ajutor medical, pentru a nu apărea alte complicații.

„Aseară am fost cu el la urgențe că i-au intrat niște așchii într-un deget. Le-a luat de la locul de joacă, de la groapa cu nisip. Am încercat să i le scot eu acasă, dar mi-am dat seama că aia nu e treabă de mamă, că ne-a stat inima. Am ajuns la o doamnă doctor chirurg foarte pricepută. A plâns copilul, s-a jelit. Dar a fost ok. A învățat un cuvânt nou: curajos. Pentru că noi îi spuneam tot timpul, în timp ce-i scoteau așchiile: „Bravo, mami! Ești curajos, cel mai curajos”. Iar la un moment dat, zbiera: „Curajosssss!” Mi-a fost așa milă de el. Dar a trecut și asta. Acum e bandajat. Zici că are ceva mult mai serios”, a spus Theo Rose pentru cancan.ro.

Theo Rose, despre relația cu Anghel Damian

Theo Rose a mai vorbit și despre felul în care s-a schimbat dinamica din relația ei cu Anghel Damian după ce au devenit părinți. Artista și regizorul își fac timp și pentru relația lor de cuplu.

„Nu, noi am rămas la fel. E relația ideală pentru genul de om care sunt eu. Mi se pare că funcționăm într-un echilibru. Ceea ce eu nu am cunoscut la mine până la relația cu Anghel. Mi se pare că totul e în proporții corecte din punctul nostru de vedere. Avem și timp doar pentru noi doi. Prioritizăm asta. Pentru mine contează foarte mult să petrec timp doar eu cu Anghel. Și am rezolvat și asta. Copilul merge în week-end la părinții mei la țară. El e înnebunit să fie acolo. Iar noi profităm de asta, ca să petrecem timp împreună. Când nu se poate, nu se poate. Dar altfel, după ora 17.00, încercăm să fim amândoi cu băiatul. Ne facem și treaba de părinți, și cea de cuplu, și pe cea de prieteni. Dacă am orice durere, orice supărare, am încredere să vorbesc cu el. Iar din partea lui primesc cele mai bune sfaturi. Cred că am nimerit foarte bine.”

Theo Rose, despre viața de familie

Theo Rose a mărturisit într-un interviu că nu se simte bine deloc atunci când este departe de fiul ei, Sasha, și a refuzat anumite proiecte pentru a putea petrece mai mult timp cu el. De altfel, artista a subliniat că nu a lipsit niciodată mai mult de patru zile de lângă băiețelul ei. Vedeta a avut cuvinte de apreciere și pentru Anghel Damian, menționând cât de implicat este acesta în creșterea fiului lor.

„Tot timpul trebuie să tai de undeva. Evident că am făcut niște compromisuri, am refuzat niște proiecte. Nici nu pot să zic că îmi pare rău, fiindcă timpul petrecut cu Sasha e timp și pentru mine. Eu am nevoie de timpul ăla, sufăr de fiecare dată când lipsesc mult de lângă el. Nu s-a întâmplat niciodată să lipsesc mai mult de patru zile, cât merg într-un weekend la cântări. Dar nu-mi place, nu-mi place să-l știu departe de mine, mă doare sufletul. E și o perioadă în care el învață multe lucruri singur, descoperă lumea, și mi-ar plăcea să fiu lângă el la fiecare pas. Și Anghel la fel. Tot timpul suntem acolo. Trebuie ca unul dintre noi să fie atunci când celălalt lipsește și încercăm să tăiem din tot ce nu e neapărat necesar în carierele și viețile noastre, în paralel cu cea de părinți”, a spus Theo Rose pentru VIVA!

Citește și:

Andi Moisescu, primele reacții după apariția știrii că el și Olivia Steer au divorțat, după 22 de ani de căsătorie

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro