Anghel Damian face un pas important în carieră. În ce proiect inedit este implicat

Anghel Damian este cunoscut în special pentru scenariile și regizarea serialelor Tătuțu’, Clanul și Vlad, precum și pentru scenariul serialului Groapa și filmului Ramon. El are și o experiență vastă în actorie și a jucat în filmele Oameni de treabă, 5 Minute, Queen Marie of Romania, Gatekeeper, Perfect sănătos și Ana, mon amour.

Anghel Damian își consolidează în continuare cariera de regizor și scenarist cu un nou proiect, de această dată fiind vorba despre Cursa, un film românesc de acțiune cu și despre cursele ilegale de mașini. El și regizorul Millo Simulov își fac debutul în lungmetraj cu acest proiect care va putea fi văzut în cinematografe începând cu data de 24 octombrie. Cei doi împart regia acestui viitor film care promite să aducă multă adrenalină pe ecrane. Investiția acestui film independent românesc ar fi de aproape patru milioane de dolari.

Filmul Cursa, scris și regizat de Anghel Damian după o idee originală de Cristian Popa, îl are în rol principal pe actorul Denis Hanganu. El mai joacă alături de Andi Vasluianu, George Ivașcu, Ștefan Iancu, Aris Negoiță, Cristina Ștefania și Codin Maticiuc. Povestea peliculei aduce în prim-plan cursele ilegale de mașini, unde participanții din diferite țări europene vor accepta provocarea de a se întrece pe străzile din București.

Regizorul Millo Simulov a vorbit despre provocările resimțite în urma lucrului la filmul Cursa, dar și despre ceea ce urmează să vadă publicul pe ecrane.

„CURSA” e construit vizual, cu energie constantă. M-au interesat tensiunea, ritmul si felul în care o cursă devine o scenă de cinema, nu doar o cascadorie. Am lucrat pe coordonare, pe ritm, pe imagine, ca fiecare secvență să respire acțiune. Am vrut un film de acțiune autentic, care nu copiază rețete, ci își asumă propriul drum. Am muncit cu o echipă de profesioniști adevărați – de la cascadorii reale în inima orașului, până la secvențele filmate în Transfăgărășan. „CURSA” e făcut să stea drept în fața oricărui film internațional de gen, dar rămâne profund românesc în tot ce spune și arată”, a declarat regizorul Millo Simulov, conform protv.ro.