Motivul pentru care Ellen Pompeo nu a renunțat la „Grey’s Anatomy”, deși mediul de lucru era unul „toxic”

Ellen Pompeo este personajul principal din serialul de succes „Grey’s Anatomy”, ea interpretând rolul lui Meredith Grey. Deși se bucură de aprecierea fanilor și joacă în acest serial de mai bine 15 sezoane, actrița a recunoscut că a fost gata să renunțe la rol de mai multe ori.

„Au existat multe momente. Este amuzant: nu am vrut niciodată să renunț în anul în care aș fi putut. În primii 10 ani am avut probleme culturale serioase, un comportament nepotrivit, un mediu de lucru cu adevărat toxic. Însă, după ce am avut copii, nu mai era vorba despre mine. Trebuia să îmi întrețin familia”, i-a spus aceasta lui Taraji P. Henson în interviul pentru Variety.

„La 40 de ani unde vor primi atât de mulți bani? Trebuie să am grijă de copiii mei. Însă după sezonul 10 am avut câteva schimbări mari în fața, dar și în spatele camerei. A devenit scopul meu să am o experiență de care să mă bucur și de care să fiu mândră, deoarece am avut atât de multe probleme în 10 ani. Misiunea mea s-a schimbat, acest serial nu putea fi fantastic pentru public și un dezastru în culise. Shonda Rimes și cu mine ne-am gândit să refacem finalul poveștii. Asta m-a făcut să rămân. Patrick Dempsey a părăsit serialul în sezonul 11, iar studioul și televiziunea au crezut că show-ul nu va putea continua fără personajul masculin principal. Așadar, am avut o misiune să demonstrez că se poate. Aveam o misiune dublă”, a povestit în continuare Ellen.

Având în vedere că acest serial este unul dintre cele mai longevive din istorie, se pare că Ellen a avut dreptate.

Actrița a vorbit și despre diferența salarială dintre ea și Patrick Dempsey. Aceasta a spus că el era plătit dublu deoarece jucase și în alte producții TV, în timp ce ea nu avea o astfel de experiență.

„Nici nu mi-am dat seama până când nu am renegociat pentru sezonul 3. Nimeni nu oferea atât de mult”, a spus actrița. Într-un interviu pentru The Hollywood Reporter, Ellen a dezvăluit că a cerut cu 5000 de dolari mai mult decât Patrick doar din principiu.

„Nu au vrut să îmi dea această sumă. Și aș fi putut pleca, deci de ce nu am făcut-o? Este show-ul meu; eu sunt personajul principal. M-am simțit cum s-au simțit și alte actrițe: De ce să părăsesc un rol bun din cauza unui bărbat? Te enervezi, însă apoi te gândești, ‘Nu voi lăsa un bărbat să mă dea afară din propria casă'”.

Ellen Pompeo a dezvăluit în Variety că a fost încurajată să se lupte și să plece dacă este necesar, ea știind cât de valoroasă este pentru serial

Modul în care s-a gândit la această problemă a ajutat-o pe actriță, deoarece în 2018 ea și-a extins contractul și a devenit și producătoare atât pentru „Grey’s Anatomy”, cât și pentru „Station 19”, un contract care i-a adus aproape 20 de milioane de dolari pe an.

„Nu am fost provocată din punct de vedere creativ deloc. Din când în când avem o poveste impresionantă. Însă pentru ultimii cinci ani am avut alte obiective pe care am încercat să le atingem în spatele camerelor de filmare”, a dezvăluit Ellen Pompeo pentru Variety.

Foto: PR

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK