Motivul pentru care Blake Lively tine o fotografie cu Gisele Bundchen in frigider

Blake Lively a fost intotdeauna apreciata pentru conditia sa fizica, aratand de fiecare data incredibil. Pe langa stilul ei foarte apreciat, aceasta are o silueta pe care multe femei o invidiaza. Secretul ei? Blake Lively tine o fotografie cu Gisele Bundchen in frigider.

Stim ca este amuzant, dar pare sa functioneze in cazul ei.“Am o imagine cu Gisele Bunchen intr-un costum de baie minuscul in frigiderul meu”, a declarat aceasta in cadrul unui interviu inainte de premiera noului ei film, „All I See is You”. „Sta in calea mea spre inghetata”, a adaugat aceasta.

Blake a explicat in cadrul interviului si cum s-a pregatit pentru acest rol din noul sau film. In „All I See is You”, actrita joaca rolul unei femei nevazatoare care isi recapata acest simt. Pentru a invata sa mearga cu un baston pentru oameni nevazatori, Blake a apelat la ajutorul unui prieten, Ryan Knighton. Acesta a inceput sa isi piarda vederea la 18 ani.

Blake a purtat lentile speciale si nu putea vedea nimic. Desi prietenul ei a invatat-o cum sa mearga pe strada cu acel baston, acesta a uitat ca vor exista si trepte, lucru care a dus la o situatie amuzanta pentru actrita. „Ryan m-a ajutat sa invat sa merg cu un baston si imi amintesc ca eram in Thailanda (la filmari) si eram ‘O doamne, nu am facut niciodata scarile’. A trebuit sa il sun din Thailanda ‘Cum cobor scarile cu un baston?'”.

Abia asteptam sa vedem noul film al lui Blake Lively, insa pana atunci poate ar trebui sa aplicam ideea ei in locul dietelor. Poate va functiona.

Foto: Instagram