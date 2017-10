Blake Lively a fost hartuita sexual

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Kate Beckinsale, Cara Delevingne, Rose McGowan se numara printre cele 32 de femei care au declarat ca producatorul Harvey Weinstein le-a hartuit sexual.

Da, este un numar mare, tulburator, insa cel mai grav este ca probabil aceste femei nu sunt singure si, in plus, Harvey nu este singurul predator sexual de la Hollywood, dovada fiind o multime de alte declaratii aparute in ultimele zile.

Blake Lively este una dintre vedetele care a condamnat comportamentul lui Harvey, insa aceasta a amintit ca problema hartuirii sexuala nu exista doar la Hollywood, iar asta o stii si tu.

Din pacate insa, Blake Lively a trecut si ea printr-o experienta traumatizanta din cauza unui make-up artist. Actrita a declarat pentru Los Angeles Times ca acesta avea un comportament nepotrivit pe platoul de filmare. „Spunea lucruri inadecvate, insista sa imi aplice rujul cu degetele lui. Intr-o noapte am dormit acolo si m-am trezit si el ma filma.” Aceasta a adaugat ca purta haine, insa gestul sau a infiorator.

Blake a avut curajul sa le atraga atentia producatorilor despre acest incident, insa acestia nu au facut nimic. Din contra, ei i-au atras atentia in privinta cainelui pe care il aducea la filmari, spunand ca acesta si-a facut nevoile in camera unde se aranja ea. „Asta e un lucru foarte serios si nu se poate repeta”, i-au spus producatorii, ca si cum asta ar fi fost mai important decat comportamentul make-up artistului.

Actrita nu a fost insa intimidata de eactia producatorilor, asa ca a decis sa vorbeasca cu un avocat. Acesta a deschis o investigatie in urma careia make-up artistul a fost concediat.

Cu toate acestea, Blake a declarat ca el inca profeseaz si asta doarece i s-a dat o recomandare, pentru ca nimeni nu voia sa existe un conflict.

Foto: Arhiva Revistei ELLE