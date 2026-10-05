Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță sărbătoresc doi ani de căsnicie. Mesajul transmis de actriță

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Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță marchează doi ani de la căsătorie. Cu această ocazie, actrița a publicat în mediul online un mesaj dedicat soțului ei, în care a vorbit despre relația lor și despre dorința de a rămâne împreună pentru tot restul vieții.

Mesajul transmis de Monica Bîrlădeanu soțului ei

Actrița și medicul și-au oficializat relația în urmă cu doi ani, când au organizat nunta la Palatul Snagov. De atunci, Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au preferat să își păstreze viața de cuplu departe de expunerea excesivă, chiar dacă aparițiile lor împreună au atras constant atenția publicului.

La aniversarea celor doi ani de căsnicie, actrița a ales să marcheze momentul și în mediul online. Monica Bîrlădeanu i-a transmis lui Valeriu Gheorghiță o declarație de dragoste, mărturisind că l-ar alege din nou drept partener de viață.

„Sunt doi ani de la momentul acesta. Te-aș alege din nou și mereu, în fiecare zi, în orice situație. Să ne dea Dumnezeu viață lungă împreună, până la capăt. Love”, a fost declarația făcută de Monica Bîrlădeanu.

Monica Bîrlădeanu, apariție elegantă alături de soțul ei, Valeriu Gheorghiță

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit pe data de 5 octombrie 2024 și au avut parte de o petrecere fabuloasă organizată la Palatul Snagov la care au participat numeroase vedete din showbiz. Actrița și soțul ei trăiesc o poveste de dragoste discretă și sunt rezervați când vine vorba de apariții împreună.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au participat împreună la petrecerea de botez organizată de una dintre bunele prietene ale lor. Actrița a optat pentru o ținută memorabilă, într-o nuanță strălucitoare de galben-auriu, atrăgând numeroase aprecieri din partea celor prezenți și a comunității sale online.

Vedeta a ales o rochie cu bretele fine și decolteu discret, concepută pentru a evidenția armonios silueta. Talia bine marcată a fost completată de o fustă amplă, îmbogățită cu falduri și volane arhitecturale, ținuta păstrând rafinamentul unei rochii clasice de cocktail, dar aduce și un aer contemporan prin liniile arhitecturale și silueta perfect construită.

Pentru a sparge monotonia cromatică, Monica Bîrlădeanu a apelat la o schemă stilistică îndrăzneață: a asortat rochia galbenă cu accesorii într-o nuanță aprinsă de fuchsia. Pantofii stiletto cu accente strălucitoare și baretă pe gleznă, alături de clutch-ul de mici dimensiuni în aceeași culoare, au oferit un contrast plin de personalitate. Look-ul a fost definitivat prin bijuterii opulente, printre care un colier statement la baza gâtului și cercei asortați. La rândul său, Valeriu Gheorghiță a mizat pe o ținută clasică impecabilă, compusă dintr-un sacou negru, cămașă albă și pantaloni în nuanța untului. După ce soția sa a împărtășit cadrele de la eveniment pe contul său de Instagram, acesta a fost printre primii care au reacționat public, lăsând în secțiunea de comentarii trei emoticoane în formă de inimă roșie, exprimându-și deschis aprecierea.

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Foto: Instagram

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