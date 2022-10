Momenul neplăcut prin care a trecut Delia în timpul vacanței. Vedeta a povestit tot: „Am căutat și am tot căutat”

Este cunoscut faptul că Delia este o pasionată a călătoriilor și că nu ratează nici o ocazie să descopere și să exploreze noi destinații, iar în ultimii ani a devenit din ce în ce mai atrasă de hiking, declarând în mai multe rânduri cât de satisfăcătoare sunt pentru ea urcările pe munte, la picior. Cântăreața, de altfel, își documentează călătoriile pe un cont separat de Instagram, @delianomad, unde le arată fanilor tot soiul de locuri în care a ajuns și le împărtășește și informații utile, dar și impresiile ei în fața peisajelor superbe pe care le vede.

Delia a plecat într-o nouă vacanță la multe, alături de soțul ei, Răzvan Munteanu, însă a avut parte și de un moment mai neplăcut, artista povestind totul pe rețelele de socializare. Jurata de la „iUmor” plecase cu două telefoane, dar s-a întors doar cu unul. După ce și-a dat seamă că și-a pierdut telefonul, cântăreața a plecat să-l caute.

Faza interesantă e că am avut trei repere ca să îl găsesc. M-am uitat în niște poze din telefonul celălalt ca să văd unde ne-am oprit, am încercat să recapitulăm tot ce am făcut … pe unde am stat, pe unde am mâncat, pe unde am admirat, pe unde am pozat, un fel de reconstituire a traseului. Am refăcut traseul, am ajuns în punctele cheie și am căutat și am tot căutat și l-am găsit”, a spus Delia, pe rețelele de socializare.