Mira se confruntă cu probleme de sănătate. Cum se simte cântăreața

Mira le-a mărturisit fanilor de pe rețelele de socializare care sunt problemele de sănătate cu care se confruntă în această perioadă. Cântăreața le-a povestit ce anume a pățit.

Prin intermediul unui mesaj transmis pe Instagram, Mira i-a anunțat pe urmăritori că de câteva zile nu se simte bine. Artista are dureri foarte mari de cap și a dezvăluit că urmează să meargă și la un neurolog. Cântăreața nu a oferit foarte multe informații, însă a adăugat că va reveni cu detalii, atunci când se va simți mai bine.

„Nu mă simt bine de câteva zile. Astăzi merg la medic, mai exact la neurolog, mă doare capul foarte rău. Nu am puterea să fiu așa activă. Revin cu vești”, a fost mesajul scris de Mira pe Instagram.

Mira are o relație deschisă cu urmăritorii din mediul online și îi ține la curent atât cu momentele frumoase, cât și cu cele mai puțin plăcute din viața ei. În urmă cu aproximativ o lună, ea a povestit pe Instagram că a suferit o intervenție și a făcut o serie de declarații sumare cu privire la starea ei de sănătate. Artista a transmis un mesaj, alături de o imagine în care este pe patul de spital, în care a mărturisit că a mai trecut prin aceeași intervenție și în urmă cu două ani. Cântăreața a precizat faptul că nu-și dorește să vorbească despre asta pentru că nu e grav.

„Astăzi am avut parte de o intervenție pe care am mai făcut-o și acum doi ani. Nu o să prea vreau să vorbesc despre asta fiindcă nu e nimic grav, doar că o să fiu puțin off de pe rețele până îmi revin complet”, a scris Mira pe Instagram la vremea respectivă.