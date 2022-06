Mira, declarații despre iubitul ei, Levi Elekes: „El este omul meu potrivit”

Mira formează de ceva timp un cuplu cu Levi Elekes. Inițial, cei doi și-au păstrat relația departe de ochii curioșilor, însă ulterior au vorbit public despre faptul că sunt împreună.

Mira și partenerul ei, Levi Elekes, postează deseori diferite imagini împreună pe rețelele de socializare, spre încântarea fanilor. Recent, cântăreața a făcut declarații despre relația pe care o are cu Levi Elekes.

Mira a mai povestit că în relația lor de cuplu există multă înțelegere și că îl consideră pe Levi Elekes omul potrivit pentru ea.

„Avem momente, eu mai ales că am o latură din asta artistică, sunt mai dese momentele low decât le are el. Are și el momente când nu că e trist, ci pur și simplu e low ca energie. E ceva firesc, am înțeles asta, ne cunoaștem atât de bine încât atunci când e omul potrivit, se înțelege totul, nu există niciun fel de presiune, de genul „Vai, dar ce e cu tine astăzi, de ce nu mai ești la fel ca ieri?!” Noi suntem super, din partea lui este înțelegere 100%, eu mai puțin uneori. Și recunosc că sunt femeie și mai am și eu momente când nu înțeleg și nu îmi pasă, nu vreau să înțeleg! Sunt ceva de genul „Știi ceva, nu mă interesează?!”, a adăugat Mira pentru sursa citată mai sus.