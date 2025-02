Minelli, interviu exclus despre noul ei EP, Fine Wine și schimbările din viața și cariera ei: „Perseverența, munca și răbdarea cântăresc enorm”

Minelli este una dintre cele mai importante artiste din Europa de Est, cu o carieră de succes și o serie de hituri care au ajuns la milioane de ascultători din întreaga lume. Cu peste 1 miliard de stream-uri pe Spotify și mai mult de 2,5 miliarde de vizualizări pe YouTube, Minelli s-a impus ca o prezență puternică în industria muzicală. Într-un interviu recent, ea vorbește despre cum a evoluat ca artistă, despre noul său EP – „Fine Wine In Italy” și despre cum reușește să găsească un echilibru între carieră și viața personală. Minelli ne împărtășește în cele ce urmează cum percepe schimbările din viața și cariera sa, cum timpul a influențat evoluția sa și ce planuri are pentru viitor.

ELLE: „Fiți mândri de fiecare realizare, fiți recunoscători și mergeți mai departe. Suntem cu toții precum ‘Fine Wine’, așa că să ciocnim pentru asta!” spuneai când ai lansat noul tău EP – „Fine Wine In Italy” – Cum percepi tu personal această metaforă și cum se aplică în viața și cariera ta?

Minelli: Hello! Este fix cum am spus mai sus, încapsulez perfect fiecare gând despre viață și carieră în piesa „Fine Wine”, concluzia fiind că trecerea timpului înseamnă evoluție. În goana asta după a face, a avea, a fi cât mai sus, cred că uităm să ne oprim câteva momente și să ne bucurăm de tot ceea ce am reușit să facem până în prezent și să fim recunoscători, iar piesa „Fine Wine” vine ca un reminder atât pentru mine, cât și pentru toți cei care mă înconjoară.

ELLE: Cum simți că ai evoluat muzical de la primul single lansat și până la „Fine Wine In Italy”? Ce ai învățat despre tine ca artistă în acest proces?

Minelli: Sunt mulți ani la mijloc care m-au ajutat să văd că perseverența, munca și răbdarea cântăresc enorm și că doar așa reușești să îți faci loc, să prinzi rădăcini și să începi să crești frumos indiferent de domeniul de activitate.

ELLE: „Fine Wine in Italy” este un EP care pune accent pe autoindulgență și aprecierea momentului. Cum reușești să te oprești din viteză și să te bucuri de viață, având o carieră atât de activă?

Minelli: Făcând ce îmi place nu simt neapărat că trebuie să îmi iau pauze pentru a mă putea bucura de viață, muzica mă împlinește atât de mult încât îmi dă energie să fac și alte lucruri care îmi plac. Reușesc să creez un echilibru între a mă ocupa de tot ce înseamnă carieră, dar și familie, călătorii, lucruri simple care ne împlinesc în fond enorm, de exemplu o plimbare, un film, o cafea bună, o activitate care mă relaxează, cum ar fi pictat, citit, ascultat un podcast, etc. Nu cred în expresia nu am timp' când vine vorba de ceva ce te ține fericit.

ELLE: Cum descrii evoluția stilului tău vestimentar de-a lungul anilor? Crezi că schimbările în look-ul tău reflectă schimbările și în evoluția ta ca artistă?

Minelli: Cred că sunt o „casual glam” kind of girl, am un stil vestimentar destul de relaxat în general, când vine vorba de sesiuni la studio, călătorii, însă adaug și o doză de glam la filmări, pe scenă, când e nevoie de puțină magie. Am momente și momente, când îmi doresc să fiu mai extra și apelez la haine cu design deosebit, accesorii prețioase, care să scoată ținuta din anonimat, dar am și multe zile când un trening și o șapcă sunt tot ce am nevoie.

ELLE: Crezi că timpul te-a făcut să abordezi moda și cariera ta într-un mod mai matur? Ce înseamnă pentru tine „maturitatea” în modă și muzică?

Minelli: Da, cu siguranță! Acum aleg să mă concentrez într-o direcție, știu ce vreau, ce îmi place și incertitudinea a cam dispărut atât în carieră, cât și în ceea ce privește moda. Bineînțeles că mai există momente când încerc lucruri noi, însă baza care deja s-a înrădăcinat rămâne aceeași.

ELLE: Ce rol joacă sportul și stilul de viață în evoluția ta personală? Ai vreun ritual sau activitate care te ajută să îți menții un echilibru între muncă și relaxare?

Minelli: Joacă un rol foarte important, merg la sală de fiecare dată când am puțin timp liber, pentru că mă ajută mult și din punct de vedere psihic. Cu cât mă mențin mai activă, cu atât reușesc să fac cât mai multe lucruri, să rămân clară în gândire și să fiu un om pozitiv.

ELLE: Cum îți influențează stilul personal evoluția ta profesională? Ai un designer preferat sau un brand cu care ai dori să colaborezi pe viitor, având în vedere maturizarea ta în modă?

Minelli: Cred că în cazul meu e mai degrabă invers, cumva evoluția profesională mi-a influențat stilul personal. Am început să explorez mai multe zone, brand-uri, stiluri, odată cu călătoritul prin diferite colțuri ale lumii. Am mulți designeri care îmi plac atât din țară, cât și din afară, cum ar fi Acne Studios, Maison Margiela, R13, Goen J, Junya Watanabe, Charles Jeffrey LoverBoy, Dion Lee și mulți, mulți alții, însă mi-ar plăcea să colaborez pentru câteva ținute cu Robert Wun, un designer chinez ale cărui creații sunt artă pură.

ELLE: În ceea ce privește viața profesională, ce planuri ai pentru anul 2025? Ce proiecte muzicale sau colaborări te-ar încânta să explorezi în viitorul apropiat?

Minelli: Sunt deja multe proiecte gândite pentru 2025: un album nou care vine cu câteva feat-uri cu artiști internaționali puternici, un turneu în America în martie, concerte în țări în care nu am ajuns încă. Vreau să dau oamenilor și mai mult content bazat pe muzică. Nu îmi mai fac planuri enorme, pentru că mi s-a întâmplat să fiu foarte dezamăgită. Prefer să o iau din aproape în aproape și să mă bucur de tot ce se întâmplă.

Foto: Arhiva ELLE

