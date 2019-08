Miley Cyrus neagă că l-ar fi înșelat pe Liam Hemsworth printr-o declarație curajoasă

Miley Cyrus a scris un mesaj clar pe Twitter în care dezvăluie mai multe greșeli pe care le-a făcut de-a lungul timpului, infidelitatea față de Liam nefiind, însă, una dintre ele. Miley amintește și de anumite experiențe pe care le-a trăit, pentru a clarifica și mai bine situația.

I can accept that the life Ive chosen means I must live completely open and transparent with my fans who I love, and the public, 100% of the time. What I cannot accept is being told Im lying to cover up a crime I havent committed. I have nothing to hide. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

„Pot să accept faptul că viața pe care am ales-o înseamnă să trăiesc complet deschisă și să fiu transparentă cu fanii mei, pe care îi iubesc, și cu publicul, în procent de 100% din timp. Ceea ce nu pot să accept este să mi se spună că mint pentru a ascunde o crimă pe care nu am comis-o. Nu am nimic de ascuns.

Nu este un secret faptul că am fost la multe petreceri în perioada adolescenței și pe la 20 și ceva de ani. Nu doar că am fumat, dar am și militat pentru marijuana, am încercat droguri, cea mai recentă piesă a mea este despre dansul sub influența unei substanțe și tras pe nas în baie. Am făcut multe greșeli și am fost infidelă în relații. Am pierdut un contract important cu Walmart la 17 ani pentru că am fumat dintr-un bong. Am fost dată afară din distribuția filmului Hotel Transylvania pentru că i-am cumpărat lui Liam de ziua lui un tort în formă de penis și l-am lins. Probabil că există mai multe fotografii nud cu mine pe internet decât cu orice altă femeie în istorie.

Dar adevărul este că, din momentul în care Liam și cu mine ne-am împăcat, mi-am luat un angajament. Nu există secrete acolo. Am învățat din fiecare experiență pe care am trăit-o. Nu sunt perfectă, nu vreau să fiu, este plictisitor. Am crescut în fața voastră, dar ceea ce vreau să spun este că M-AM MATURIZAT.'

Miley Cyrus a continuat prin a spune că refuză să lase zvonurile conform cărora căsnicia ei s-ar fi distrus din cauză că l-ar fi înșelat pe Liam să circule fără o bază reală. Artista a adăugat că decizia de a se despărți este spre binele amândurora.

Foto: Twitter, Arhiva Revistei ELLE

