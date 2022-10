Mihai Bendeac, mesaj după declarațiile Deliei: „Nu este treaba nimănui”

Într-o serie de Instastories, Mihai Bendeac a transmis un mesaj referitor la numeroasele reacții care au apărut în aceste zile pe rețelele de socializare după ce Delia a făcut declarații despre decizia ei de a nu face copii.

„Au apărut tot felul de reacții, de la stupide, la reacții de Doamne ferește. În primul rând, nu este treaba nimănui, cred că de asta am ajuns în punctul ăsta în care am ajuns, pentru că efectiv oamenii nu se pot concentra pe ei înșiși și pe ce au de făcut ei cu viața lor și cu corpul lor. Eu consider că problema majoră pe care o avem nu sunt oamenii care decid că nu vor să aibă copii, ci oamenii care decid să aibă copii, pentru că după părerea mea, mai bine de jumătate dintre ei nu ar trebui să aibă copii.”