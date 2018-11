Melania Trump a ales o ținută neobișnuită pentru un eveniment dedicat Zilei Recunoștinței, iar reacția publicului a fost pe măsură

La Casa Albă a fost organizat evenimentul Turkey Pardon, unde au fost aduși, ca în fiecare an, mai mulți curcani. Acesta este cel de-al doilea astfel de eveniment la care participă Melania, însă ținuta aleasă anul acesta a stârnit amuzamentul tuturor pe Twitter.

A post shared by melaniatrumplookbook (@melaniatrumplookbook) on Nov 20, 2018 at 2:25pm PST

View this post on Instagram

Melania Trump a purtat un palton maro, decorat cu un print geometric. Nimic nu este greșit la această ținută, însă unele persoane de pe Twitter au observat că ea seamănă puțin cu oaspeții de seamă ai evenimentului, Peas și Carrots (cei doi curcani).

Pardon me turkey, I believe Ill steal your wardrobe' – Melania Trump pic.twitter.com/eMUk9xMkur

Melania trying to be sneaky. Scuse me. I am turkey. Please pardon.' pic.twitter.com/LHLnV4IrRD

— 6 Tweets/Year (@Freemealwill) November 20, 2018