Meghan Markle și Gwyneth Paltrow spulberă zvonurile despre „ceartă”. Cum au fost surprinse cele două acasă la actriță

Gwyneth Paltrow și Meghan Markle au decis să pună punct speculațiilor privind o posibilă rivalitate între ele!

Gwyneth Paltrow, despre presupusul conflict cu Meghan Markle

Marți, 26 martie, fondatoarea Goop în vârstă de 52 de ani a folosit sesiunea ei interactivă de întrebări și răspunsuri de pe Instagram Stories pentru a clarifica relația cu Ducesa de Sussex, în vârstă de 43 de ani.

Un fan a întrebat-o direct pe actriță: „Știi despre disputa cu Meghan Markle despre care vorbește social media?”

„Sincer, nu înțeleg deloc despre ce este vorba,” a răspuns Paltrow, uitându-se direct în cameră. Actrița din Iron Man se afla într-o bucătărie, iar în fundal se puteau auzi zgomote de tacâmuri. Apoi, s-a întors către cineva aflat în afara cadrului și a întrebat: „Tu înțelegi asta?”

Camera s-a mutat pentru a o arăta pe Meghan, care stătea confortabil la aceeași masă și se bucura de o felie de plăcintă. Ducesa a făcut un gest amuzat, indicând că nici ea nu are idee despre presupusul conflict.

sursa: Instagram

Scurta, dar prietenoasa interacțiune dintre cele două vine după interviul acordat de Paltrow revistei Vanity Fair pe 18 martie, unde a fost întrebată dacă vede noul brand al lui Meghan, As Ever, ca pe o competiție directă.

„Am fost educată să văd alte femei ca prietene, nu ca rivale,” a declarat actrița, care locuiește în același cartier din Montecito, California, ca Meghan și Prințul Harry. „Cred că întotdeauna există suficient loc pentru toată lumea. Fiecare merită să încerce orice își dorește.”

Paltrow a subliniat, de asemenea, că nu îi cunoaște personal pe Meghan și Harry, în ciuda faptului că sunt vecini.

„Nu îi cunosc pe Meghan și Harry,” a spus ea pentru Vanity Fair. „Adică, am întâlnit-o pe Meghan, care pare o persoană foarte plăcută, dar nu o cunosc deloc. Poate voi încerca să trec de echipa lor de securitate și să le duc o plăcintă.”

Meghan Markle revine în lumea lifestyle-ului cu „As Ever”

Înainte de lansarea brandului As Ever și a noii sale emisiuni despre gătit și grădinărit, With Love, Meghan, Ducesa de Sussex a avut un blog de lifestyle și gastronomie numit The Tig, pe care l-a lansat în 2014. Meghan Markle a închis blogul în 2017, pe măsură ce relația ei cu Prințul Harry a devenit tot mai serioasă.

Recent, Ducesa a organizat o proiecție specială a emisiunii sale de pe Netflix, unde i-a surprins pe unii dintre fanii ei care au urmărit-o încă din perioada The Tig. Similar cu proiectul The Tig al lui Meghan, Paltrow și-a lansat brandul Goop în 2008, începând inițial ca un newsletter săptămânal de lifestyle.

Gwyneth Paltrow, acuzată de ironii la adresa Ducesei

Fanii cred că Gwyneth Paltrow a ironizat-o pe Meghan Markle în noul său videoclip de gătit. Recent, actrița a distribuit pe Instagram un videoclip în care își pregătește micul dejun în bucătărie, îmbrăcată în pijamale în dungi.

Clipul începe cu Paltrow sorbind dintr-o cană de cafea în timp ce privește direct în cameră. Apoi, pune o tavă cu biscuiți în cuptor, face un gest amuzant ridicând piciorul sus și își sărută câinele. După ce biscuiții sunt gata, îi scoate din cuptor și începe să prăjească ouă într-o tigaie. Videoclipul se încheie cu Paltrow, mamă a doi copii, prezentându-și micul dejun complet: biscuiți, ouă, bacon crocant și gem.

„Versiunea mea mai sănătoasă a unui mic dejun clasic: biscuiți cu lapte bătut fără gluten, ouă gătite imperfect, dar delicioase, și bacon crocant #boyfriendbreakfast”, a scris Paltrow în descrierea postării, care avea pe fundal melodia „This Will Be (An Everlasting Love)” a lui Natalie Cole.

Fanii au reacționat imediat în comentarii, acuzând-o pe Paltrow, fondatoarea brandului de wellness și lifestyle Goop, că arunca săgeți subtile către Markle, care și-a relansat cariera în domeniul lifestyle-ului și și-a prezentat abilitățile culinare în noul său show de pe Netflix, With Love, Meghan.

„Gwyneth Paltrow continuă să arunce săgeți și sunt aici pentru asta! Fără machiaj, în bucătăria ei adevărată!” a scris un utilizator. (Markle și-a filmat emisiunea în bucătăria unei case închiriate din apropiere)

Citește și:

Simona Halep, dezvăluiri despre cum i s-a schimbat viața după retragerea din tenis: „Nici părinții mei nu știau'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro