Meghan Markle, prima apariție televizată după interviul exploziv cu Oprah Winfrey

Sâmbăta aceasta a fost transmis concertul caritabil Global Citizens Vax Live: The Concert to Reunite the World, ce a avut ca scop promovarea vaccinului anti-COVID. Printre celebritățile care au luat parte la eveniment s-au numărat Prințul Harry, Joe Biden și soția acestuia, Jill Biden, Kamala Harris, Jennifer Lopez și Selena Gomez.

Chiar dacă Meghan Markle nu a participat fizic la eveniment, aceasta a transmis un mesaj video, în care a vorbit atât despre venirea pe lume a fiicei sale, cât și despre importanța vaccinării împotriva noului coronavirus, subliniind de asemenea că principalele victime ale acestei pandemii au fost femeile.

„Eu și soțul meu suntem nerăbdători să ne cunoaștem fetița. Este un sentiment de bucurie pe care îl împărtășim cu milioane de familii din întreaga lume. Când ne gândim la ea, ne gândim la toate tinerele femei și fete de pe glob cărora trebuie să li se ofere abilitatea și suportul de a ne conduce mai departe. Viitorul lor depinde de deciziile şi acţiunile pe care noi le luăm acum, pentru a le pregăti atât pe ele, cât şi pe noi pentru o zi de mâine plină de succes, compasiune şi echitate”, a declarat Meghan Markle.

Aceasta a fost prima apariţie televizată a Ducesei de Sussex de la interviul exploziv cu Oprah Winfrey. Și soțul său, Prințul Harry, a ținut un discurs în cadrul evenimentului, în care i-a încurajat pe oameni să se vaccineze pentru a putea pune capăt cât mai repede pandemiei de coronavirus.

„Această pandemie nu se poate termina decât dacă acționăm colectiv, luându-ne un angajament fără precedent față de umanitate. Vaccinul trebuie distribuit tuturor și peste tot. Nu putem să ne odihnim sau să ne recuperăm cu adevărat până când nu există o distribuție echitabilă în fiecare colț al lumii”, a declarat Ducele de Sussex, în vârstă de 36 de ani, pe stadionul SoFi Stadium din Los Angeles.

Citește și:

Prințul Harry îi încurajează pe oameni să se vaccineze împotriva noului coronavirus