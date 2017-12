Meghan Markle incalca (din nou) protocolul regal si petrece Craciunul cu Regina Elisabeta a II-a

Meghan Markle este o adevarata deschizatoare de drumuri! Recent, Palatul Kensington a confirmat ca fosta actrita, actuala logodnica a Printului Harry, isi va petrece Craciunul impreuna cu toata familia regala, deci si cu insasi Regina, la mosia Norfolk.

Ai putea sa te intrebi: de ce inseamna totusi ca incalca protocolul regal? Ei bine, pentru ca traditia monarhica impunea doar membrilor foarte apropiati ai familiei sa se adune impreuna de Craciun – iar asta nu le includea pe si pe logodnicele sau iubitele printilor, daca nu erau casatoriti cu acestea.

Insasi Kate Middleton, acum Ducesa de Cambridge, a petrecut Craciunul cu familia ei, desi ea si Printul William facusera anuntul logodnei cu mai mult de o luna inainte de sarbatoare.

Motivul pentru aceasta incalcare a protocolului este chiar Printul Harry, care a rugat-o pe bunica lui, Regina, sa faca o exceptie speciala in ceea ce o priveste pe Meghan. O sursa apropiata familiei regale a declarat, pentru People ca „Regina ar face orice pentru Printul Harry, pentru ca il adora.”

Meghan Markle nu are membri ai familiei in Marea Britanie si tocmai ce si-a scos la vanzare casa din Toronto pentru a se putea muta definitiv la Londra, impreuna cu Printul Harry. Familia regala a integrat-o complet pe Meghan in randurile sale, asa ca petrecerea Craciunului a venit natural. Nu este prima oara cand Meghan si Printul Harry incalca traditiile regale – se tin constant de mana in aparitiile publice, iar viitoarea ducesa a avut cateva alegeri vestimentare nonconformiste.

