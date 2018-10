Meghan Markle i-a adus un omagiu Prințesei Diana în timpul vizitei din Australia

Ducele și Ducesa de Sussex au aterizat la începutul săptămânii în Australia, începând astfel primul tur regal împreună, în calitate de soț și soție. La doar o zi după ce au ajuns în Australia, Palatul Kensington a făcut anunțul oficial potrivit căruia Meghan și Harry așteaptă un copil.

Pentru întâlnirea oficială cu Guvernatorul General al Australiei, Peter Cosgrove, și soția acestuia, Lynne Cosgrove, Meghan Markle a purtat o rochie albă, semnată de Karen Gee, accesorizând-o cu o pereche de cercei în formă de fluture și o brățară, bijuterii ce i-au aparținut Prințesei Diana.

În timpul vizitei la Casa Guvernamentală, Meghan și Harry au primit „primul cadou pentru copil”, un cangur din pluș, pentru care Meghan s-a arătat foarte impresionată. Viitorii părinți au primit și o pereche de încălțăminte UGG, brand-ul fiind australian.

Harry and Meghan have been give a kangaroo and its Joey. Our first baby gift! Exclaims Meghan. pic.twitter.com/Lxvc3QQYCh

