Megan Fox este acum blondă și greu de recunoscut pe platourile de filmare de la Hollywood

Megan Fox se pregătește pentru noul ei proiect cinematografic, iar schimbarea de look pe care a făcut-o actrița în vârstă de 32 de ani este una radicală.

În imagini o poți vedea pe Megan purtând o perucă retro, blondă, în timp ce filmează în Coreea de Sud pentru o nouă peliculă. Și ținuta pe care ea o poartă este o schimbare drastică față de look-urile sexy pe care le-a purtat până acum pe ecrane.

Noul film în care joacă Megan se intitulează „Jangsa-ri 9.15”, iar actrița interpretează rolul corespondentului de război Marguerite Higgins.

Marguerite Higgins, reporter pentru The New York Herald Tribune, a transmis de pe front în timpul Celui de-al doilea Război Mondial, Războiului din Coreea și celui din Vietnam. Ea a scris și cartea „War In Korea: The Report Of A Woman Combat Correspondent” pentru care a obținut mult râvnitul premiu Pulitzer, fiind prima femeie care a câștigat acest premiu pentru corespondență de pe front.

„Fox este foarte încântată de acest rol și a petrecut mult timp studiind-o pe Higgins și pregătindu-se pentru întregul concept al filmului”, a declarat un purtător de cuvânt al studiourilor Taewon Entertainment, producătorul filmului.

Nu se știe încă data la care va fi lansat filmul, însă noi suntem foare curioase de rezultat.

